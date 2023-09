Gabi Martins aposta em biquíni fio-dental e empolga fãs nas redes sociais

A cantora causou alvoroço em seu perfil na rede social

Gabi Martins, cantora, animou os seguidores em uma rede social ao posar de biquíni fio-dental em um barco de luxo. A loira ainda levantou a blusa e deixou a barriga sarada à mostra.

“Eita”, “Maravilhosa”, “Gata demais”, “Você é estilosa de qualquer jeito”, “Musa”, “Deusa”, “Arrasou”, dispararam.

Recentemente, Gabi Martins fez um textão na web e relembrou sua trajetória até chegar ao estrelato.

“Quem vê essa mulher forte no palco não sabe de 1 % do que essa menina passou. Não sabe o quanto ela lutou para chegar ali . O quanto ela luta. Eu poderia ter continuado a minha faculdade de Odontologia , poderia ter tido uma vida mais normal , ir nas festas das minhas amigas, as festas em família , ter uma rotina de dormir e acordar em casa , ter me casado e já ter tido uma família mas me questionava como seria minha vida se eu tivesse arriscado”, comentou.