Cris Dias chama atenção ao exibir corpaço na praia: “Linda demais”

Cris Dias chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 13, ao mostrar como está curtindo o feriado prolongado. Ela está em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e aproveitou o dia ensolarado para ir à praia. + Key Alves exibe curvas impecáveis em clique na banheira: “Perfeitinha” Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora, que recentemente anunciou o fim de seu relacionamento com o ator Caio Paduan, postou uma foto em que aparece exibindo o seu corpo sarado enquanto renova o bronzeado. Na imagem, a loira está usando um biquíni verde e óculos escuros. “Dias gostosos & ventosos”, escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. “Linda demais”, disse uma seguidora. “Que deusa”, escreveu outra. “Muito gata”, afirmou uma fã. “Perfeita”, comentou mais uma admiradora.

Vale lembrar que em breve os fãs da jornalista poderão acompanhá-la em seu novo trabalho. Após sua passagem marcante pela Globo e Band, Cris vai participar da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, pela Cazé TV. A transmissão começará a partir do dia 20 de outubro.

Confira a publicação:

Caio Paduan fala pela primeira vez sobre separação com Cris Dias

Em meio a diversas notícias de separações de famosos, Caio Paduan garantiu que o fim do seu relacionamento com Cris Dias aconteceu de maneira amigável. Em participação no PODCAST CARAS, ele contou que a parceria entre os dois permanece, inclusive, no lado profissional. Segundo o ator, o término não é recente e eles apenas decidiram tornar o assunto público, por respeito às pessoas que acompanham a carreira deles.