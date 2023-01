Gabi Martins não compra calcinha fio-dental, usa a menor da mala e bumbum engoliu tudo”

Curtindo Alagoas! Gabi Martins, ex-participante do Big Brother Brasil, cantora sertaneja e influenciadora digital, aproveitou um belo dia de sol na tarde do último sábado (29) e simplesmente levou os fãs à loucura nas redes sociais.

“Que dia incrível”, escreveu a celebridade na legenda da publicação, colocando alguns emojis de coração ao lado. No clique, Gabi Martins surge com um biquíni fio-dental chamativo, apostando em mostrar mais de seu shape literalmente trincado e, claro, toda a sua boa forma nas redes sociais.

“Uau que princesa!!!!!”, comentou nada mais, nada menos que Carol, irmã de Gabi Martins. “Ok, pode me mandar o endereço dessa academia pra ontem”, afirmou mais um.

Gabi Martins fala sobre relacionamentos e terapia

Durante entrevista cedida à revista Quem, Gabi Martins, sertaneja e ex-participante do Big Brother Brasil, comentou mais tanto sobre sua vida amorosa quanto a importância da terapia.

“Procuro fazer muita terapia, ter esse acompanhamento psicológico. Também tomo medicamento, treino, medito e componho. Tudo isso acaba me relaxando. Mas da terapia, que faço há mais de nove anos, não abro mão”, disse Gabi.

“Entendi que preciso focar mais em mim que no outro. Também aprendi a não expor tanto quando não souber o que é ainda. Hoje em dia sei que não vou expor tanto a próxima relação e vou ter mais cuidado. Tenho que ter a certeza de que as duas pessoas querem batalhar para ficar juntas e não se importam com o que a internet fala. Tem que estar bem alinhado para dar certo”, finalizou.

(*Metropolitana FM)