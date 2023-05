Victória Collen deixa volume escapar e top PP revela marquinha íntima: “Segredinho”

Os detalhes sãos os mais sexys! A influenciadora Victória Collen publicou uma foto no Instagram e provou que as roupas PPs valorizam muito o seu corpão malhado. Os fãs ficam com água na boca com as poses sensuais da musa. As informações são da Metropolitana FM.

+ Mirella faz vídeo rebolando com calcinha marcando ‘tabaca’

Na imagem, Victória aparece com um cropped preto e branco que deixou o volume dos seus seios ainda maior. Na parte debaixo, a saia minúscula ajudou a realçar as pernas bronzeadas e musculosas da atriz. “Caiu no meu papin’ já era… 🥵”, escreveu na legenda.

+ Any Borges coloca menor biquíni e volume solta fio-dental: “Não cabe”

Nos comentários, os seguidores aproveitaram para elogiar a beleza e o corpo da musa. “Já viram uma obra de arte hj”, disse uma. Já outro afirmou: “Ce é gostosa né”. Um terceiro ainda reforçou: “Juro olhei e gritei perfeição 😍”.

Mel Maia fala sobre polêmica com Victoria Collen

Parece que a situação entre Mel Maia e Vitoria Collen não é das melhores. Isso porque a namorada do MC Daniel precisou se pronunciar em seus stories, algumas falas preconceituosas vazarem. A desavença aconteceu em 2020.

+ Amanda Vaqueira faz posição de cachorrinha e volume quase escapa da calcinha

“Joaoty acabou descobrindo, mas não tinha provas. Então, pra ele não desconfiar que eu mandei esse áudio, eu disse que QUEM CHAMOU A COLLEN DE TRAVECO FUI EU. E ele usou esse áudio para dizer que eu ataquei a Collen porque não queria ser responsável”, declarou.