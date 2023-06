Flay rebola muito na frente da câmera de pijama cavado no bumbum; vídeo

Flayslane Silva, que brilhou no “Big Brother Brasil 20“, deixou os fãs babando ao gravar um vídeo super ousado nesta quarta-feira (14). Na companhia de seu amigo, a musa surpreendeu com um gingado quentíssimo e deu o que falar!

Na ocasião, a cantora aproveitou o seu pijama divertido para mostrar as habilidades na hora de rebolar o bumbum e impressionou os fãs do Instagram com a performance de tirar o fôlego mesmo ao gravar o vídeo de uma forma descontraída. “O importante é acreditar”, brincou a musa com emojis de risada em sua legenda.

“Olhei e gritei: cantora e dançarina, afinal, não tem nada que você não faça”, exaltou uma fã da musa nos comentários da publicação. “Infelizmente só consegui prestar atenção nesse shape de milhões”, disparou outro internauta. “Preciso de um pano pra limpar a baba depois de assistir esse vídeo”, brincou um terceiro.

Flay desabafa após efeitos colaterais com o uso do chip da beleza

Que tenso! Recentemente, a cantora Flayslane comentou sobre o polêmico “chip da beleza”, que promete dar massa muscular e diversos outros benefícios para a estética. No entanto, não foi bem isso que aconteceu com a ex-BBB e Flay explicou para os fãs o que ocorreu com o uso do chip.

“Vinha essa promessa de emagrecimento, de ganho de massa, de melhora da pele, melhora da celulite. Minha pele foi minha maior tristeza. Meu rosto começou a encher completamente de espinha. Meu corpo está inchando muito. Foi com o chip que eu ganhei dez quilos”, contou Flay, mostrando a piora na ocasião.

Flay ressaltou ainda que o uso do chip lhe deu um problema com acne que nunca teve antes e desabafou: “Destruiu a minha pele. Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira. Nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca”.

