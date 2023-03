Flávia Alessandra treina com biquíni transparente e corpão sarado chama atenção; vídeo

No feed do Instagram, a atriz sempre compartilha sua rotina intensa de treinos. Usando um biquíni amarelo, ela destacou suas curvas desenhadas e corpo escultural.

“Suando até o último confete!! Sim minha gente! O @rafalund não dá moleza nem no carnaval… pra quem quiser seguir nosso bloco, pega a fantasia e vem!! Esse treino que o Rafa montou vai estar todo lá no meu story”, comentou a atriz, citando seu personal trainer.

+

Como trilha sonora do vídeo, Flávia Alessandra usou a música Facilita Aí, do cantor Zé Felipe. Na rede social, mais de 120 mil pessoas já curtiram a publicação da famosa. Além disso, os fãs e admiradores da musa fizeram questão de deixar elogios e mensagens empolgantes para ela.

Uma seguidora comentou que Flávia é uma das atrizes mais lindas do Brasil. Outra fã disse que gostaria de ter a mesma disposição que a artista tem para malhar em pleno Carnaval. Um rapaz disse o quanto a famosa é uma mulher sexy. Uma outra admiradora também elogiou Alessandra, dizendo que ela é encantadora.

Aos 48 anos de idade, Flávia Alessandra chama atenção do público, não apenas por seu talento como atriz, mas também por sua beleza e boa forma. O físico impecável da famosa é fruto de uma alimentação equilibrada e muito treino.

+ Juliana Caetano mostra poder de sedução com calcinha minúscula: ‘Maravilhosa’

“A minha boa forma é um resultado de um estilo saudável, que sempre me fez muito bem. No geral, eu procuro fazer exercícios físicos duas vezes na semana, às vezes menos por conta do roteiro, e manter uma alimentação balanceada”, revelou ela em entrevista ao portal Gshow.