Juliana Caetano mostra poder de sedução com calcinha minúscula: ‘Maravilhosa’

A cantora Juliana Caetano, conhecida também como Juliana Bonde, mostrou através de suas redes sociais que, quando o assunto é sedução e simpatia, ela é uma verdadeira especialista. As informações são do Spinoff.

Sempre disposta a conquistar a atenção dos fãs, a artista costuma publicar fotos pra lá de ousadas, repletas de muita beleza e sensualidade em seu perfil. Como resultado, ela sempre recebe uma chuva de elogios fervorosos.

Outro dia, por exemplo, a vocalista do Bonde do Forró postou uma foto onde aparece bem à vontade em sua casa. No clique, ela posou usando um cropped branco e uma calcinha rosa fininha, deixando em destaque seu corpão sarado.

Para completar o look, a musa apostou em orelhas de gatinha. Assanhada, ela provocou os internautas ao mostrar sua linguinha de uma maneira bem sexy.

Já na legenda da publicação, a famosa revelou qual é a sua cor favorita e aproveitou para interagir com seus fãs: “Qual sua cor favorita??? A minha é rosa”, escreveu Juliana Caetano. Nos comentários, a beldade rapidamente foi cercada por muitas mensagens empolgantes.

Um rapaz disse que Juliana é uma mulher linda e incrível. Outro mais ousado, afirmou que ela é gostosa demais. Um admirador ainda comentou que a famosa não estava usando uma calcinha, mas sim um “porta joia”. Já outro, garantiu que a beldade é a mulher mais linda que ele já viu em sua vida.

Juliana Caetano recebe proposta ousada

Outro dia, enquanto interagia com os fãs nas redes sociais, Juliana Caetano foi questionada sobre as propostas mais ousadas que ela costuma receber de seus admiradores. “Qual a proposta mais absurda ou indecente você já recebeu?”, perguntou o internauta.

Juliana, por sua vez, contou sobre um fã que queria comprar seu absorvente usado. Apesar do rapaz querer pagar muito bem por isso, ela preferiu não aceitar.

“Olha, um homem queria comprar meu absorvente. Isso é um negócio verdadeiro. Mas eu ainda não tô passando fome pra chegar nesse ponto não”, declarou a artista, explicando sobre a venda de vídeos indecentes: “A única coisa que eu faço de indecente é vender vídeos, mas não é nada demais”, disse ela.