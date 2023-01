Flávia Alessandra ostenta shape de tirar o fôlego com biquíni minúsculo

Por essa ninguém esperava! Flávia Alessandra deixou a galera babando ao compartilhar os melhores cliques de sua semana de descanso pelo Rio de Janeiro. A atriz impressionou com seu corpão de milhões e compartilhou os melhores momentos ao lado de seus familiares.

Na ocasião, a musa impressionou com sua boa forma ao exibir as curvas marcantes no auge de seus 48 anos. Curtindo um passeio de barco ao lado de Otaviano Costa, a atriz deixou a galera babando enquanto posava bem à vontade na belíssima paisagem do Rio de Janeiro.

“Zero defeitos, perfeita”, elogiou uma seguidora nos comentários da publicação. “Eu sempre vou comentar que o Otaviano Costa é o cara mais sortudo do mundo”, afirmou outro internauta. “O Rio de Janeiro acabou de ficar mais bonito com essa paisagem”, brincou uma seguidora, exaltando a musa.

Flávia Alessandra abre o jogo sobre contrato com a TV Globo e desabafa: “Sou muito limitada”

Abriu o jogo! Recentemente, a atriz Flávia Alessandra falou sobre seu contrato com a Rede Globo durante entrevista ao “PodDelas”. A loira garantiu que tem seus pontos negativos por conta da exclusividade em sua carreira, mas afirmou que a emissora garante ótimas oportunidades de trabalho.

“Sou muito limitada por conta do meu contrato. Não posso fazer outros streamings [além do Globoplay], porque são concorrentes. [Para fazer cinema,] preciso de liberação da casa ou tem que ter Globo Filmes envolvido”, declarou a atriz. Flávia continuou: “Mesmo podcast, também não posso, porque já tem dentro da Globo. Eu, Flávia, quero montar meu podcast. Tenho esse projeto desde antes da pandemia. Estou tentando, mas não consigo [liberação]”.

“Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que [a Globo] é a Disney da dramaturgia, fato, e eu estou lá. Mas eu tenho uma série de limitações. Queria coproduzir um documentário, não deu certo, também não consegui”, garantiu a atriz.

