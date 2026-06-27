Internacional
Enfermeira de penitenciária é presa após ser revelado que ela fez sexo com detento
Courtney Williams havia contrabandeado celular para o parceiro no qual foram encontrados vídeos de relações sexuais entre eles
Uma enfermeira de penitenciária da Carolina do Sul (EUA) foi presa após investigadores descobrirem que ela mantinha um relacionamento sexual com um detento. Segundo o caso, a profissional teria usado sua posição para facilitar o contato dentro da unidade prisional masculina.
A investigação começou após uma revista nas celas encontrar um celular introduzido ilegalmente no presídio. No aparelho, agentes localizaram vídeos explícitos da enfermeira com o detento em atos sexuais, além de evidências de comunicação constante entre os dois.
Relacionamento durou quase dois meses
A mulher, identificada como Courtney Williams, de 36 anos, foi detida na quarta-feira (24/6). De acordo com o mandado de prisão, o relacionamento teria durado cerca de dois meses, período em que o detento estava sob sua supervisão direta em um presídio masculino.
Promotores do condado de Richland afirmaram que ela:
- usou sua autoridade funcional para viabilizar o contato
- entregou o celular clandestinamente
- planejou encontros sexuais dentro da prisão
As investigações apontam que o celular foi utilizado para a troca de mais de mil mensagens entre a enfermeira e o detento entre 30 de março e 29 de maio. A maior parte das conversas tinha conteúdo sexual, além de combinarem encontros e interações dentro da unidade prisional.
Demissão e nova investigação
Após o início da apuração interna, Courtney Williams pediu demissão do presídio. Mesmo assim, ela chegou a ser contratada posteriormente pelo Departamento de Justiça Juvenil, onde também acabou deixando o cargo.
Se condenada, a enfermeira pode enfrentar até 10 anos de prisão, segundo as autoridades locais. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 28/06/2026
A modéstia, prudência e simplicidade são qualidades peculiares aos nativos de Câncer. Raramente se deixarão arrastar pela ostentação, não obstante...
Enfermeira de penitenciária é presa após ser revelado que ela fez sexo com detento
Courtney Williams havia contrabandeado celular para o parceiro no qual foram encontrados vídeos de relações sexuais entre eles Uma enfermeira de...
Motociclista morre carbonizado após moto atingir poste e pegar fogo em Colatina
Um motociclista de 25 anos morreu carbonizado após perder o controle da moto, colidir contra um poste e o veículo...
Conta de luz continuará com bandeira amarela em julho, confirma Aneel
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que a bandeira tarifária permanecerá amarela durante o mês...
Mulher recusa subir na moto do marido bêbado e é esfaqueada em MG
O homem, que tinha sinais de embriaguez, tentou levar a mulher para casa em uma moto, e teve uma crise...
Mulher tem 90% do corpo queimado pelo namorado, que alegou ciúmes
A mulher contou à polícia que o namorado a arrastou para uma área de mata, em Maceió e ateou fogo...
SAAE | Refis oferece descontos de até 100% em multas e juros em São Mateus
A Prefeitura Municipal de São Mateus e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus (SAAE) lançaram o...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com motocicleta deixa duas pessoas feridas em São Mateus
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na noite da última terça-feira (23), no bairro Sernamby, em...
Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus
Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Pedra D’Água; suspeitos fugiram de moto e ainda não foram localizados...
Assenor inaugura sede e celebra inclusão de São Mateus no Parklog ES
A Associação Empresarial do Litoral Norte Capixaba (ASSENOR) viveu, na noite desta segunda-feira (23), um dos momentos mais marcantes de...
Regional
Jovem de 18 anos morre afogado em barragem no interior de Montanha
Um jovem de 18 anos morreu na noite desta sexta-feira (26) após se afogar na Barragem Tutu Reuter, localizada na...
Homem morre após confronto com a PM em Pedro Canário
Um homem de 30 anos morreu após um confronto armado com a Polícia Militar na quinta-feira (25), na localidade de...
Ciclista morre após cair em quebra-mola e ser atropelado por caminhão em Conceição da Barra
Um ciclista morreu após cair da bicicleta e ser atropelado por um caminhão na manhã deste domingo (21), no bairro...
Estadual
“Achei que era um cachorro”: bebê é encontrada sozinha durante a madrugada em Vila Velha
Uma bebê foi encontrada sozinha em uma rua de Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (25), mobilizando equipes policiais. A...
Jogo do Brasil pode render primeiro “feriado” da Copa; entenda
A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pode provocar mudanças na...
Inverno de 2026 começa com previsão de frente fria e aumento das chuvas no Espírito Santo
O inverno começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21) e deve trazer mudanças no tempo em diversas regiões do Brasil...
Nacional
“Foi magia!” | Homem flagrado em motel com suposta rival da esposa alega feitiço e vira assunto nas redes
Uma história inusitada, que lembra roteiro de novela, viralizou nas redes sociais após um homem ser flagrado em um motel...
‘Não vai dar certo’: padre aconselha noiva a desistir do casamento após lista de exigências do noivo
Religioso contou, durante uma pregação, que orientou uma noiva de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a repensar o casamento após...
82% dos brasileiros utilizam o Pix, aponta pesquisa da Ipsos-Ipec
Uma pesquisa realizada pelo Ipsos-Ipec revelou que 82% dos brasileiros utilizam o Pix para pagamentos e transferências bancárias. O levantamento...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026
A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 diante...
Clássico Carioca é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (26), os confrontos das oitavas de final da Copa...
Bragantino goleia o Vasco em São Januário
O Red Bull Bragantino foi superior em São Januário e derrotou o Vasco por 3 a 0 na noite deste...
Mais Lidas da Semana
-
Regional9 horas ago
Jovem de 18 anos morre afogado em barragem no interior de Montanha
-
Nacional6 dias ago
Frio intenso e geadas amplas: veja como será a primeira semana do inverno
-
Variedades6 dias ago
Combinar sexo não mata a surpresa, só acrescenta possibilidades
-
Variedades6 dias ago
Excesso de telas enfraquece a vida sexual dos casais, alerta sexóloga
-
Regional1 dia ago
Homem morre após confronto com a PM em Pedro Canário
-
São Mateus1 dia ago
Acidente com motocicleta deixa duas pessoas feridas em São Mateus
-
Variedades6 dias ago
Ballmaxxing | Injetar fluídos no testículo pode causar disfunção erétil
-
Estadual2 dias ago
“Achei que era um cachorro”: bebê é encontrada sozinha durante a madrugada em Vila Velha