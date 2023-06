Emily Garcia ostenta shape saradíssimo e bronzeado na beira da piscina

A influenciadora Emily Garcia roubou a cena nesta quarta-feira (28) ao compartilhar um clique que deixou os fãs completamente chocados no Instagram. A morena impressionou com a boa forma e caprichou na sensualidade, como sempre faz. As informações são da Metropolitana FM.

Com um vestidinho verde que combinou com o cenário, a modelo ostentou o bronzeado perfeito apenas com uma parte de sua marquinha à mostra e cantou a galera com suas belas curvas em evidência. “Que a paz, a felicidade e a tranquilidade faça morada”, refletiu a morena na ocasião.

“Esse é o presente de aniversário que eu quero ganhar, sabe”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Eu fico completamente chocada com a beleza dessa mulher”, exaltou outro internauta. “Isso sim é um mulherão de verdade, o resto é resto”, disparou um terceiro.

Após polêmicas, Emily Garcia explica motivo de desentendimento com ex-marido

Explicou tudo! Recentemente, a influenciadora Emily Garcia foi sincera com seus seguidores do Instagram e explicou o motivo de sua briga polêmica com o ex-marido, o influenciador Babal Guimarães. Em seus Stories, a morena afirmou que os dois brigaram por conta de seu filho.

“Não fui pra não causar nenhum tipo de briga. Olha o que fizeram, jogaram tudo na rua em saco de lixo. Pois é, gente, esse é o amor que ele diz ter pelo Miguel. Não permitiram a retirada do restante dos meus bens e do Miguel. Por quê? Porque está rolando uma festinha, sabe? Já tava certo que eu ia fazer essa retirada porque recebi a decisão na quinta. Não pode retirar porque está rolando festinha, farra, bebida, droga e aí não dá pra fazer isso agora”, explicou a modelo.

“Eu tô muito triste, gente. Mexer comigo pode mexer, mas mexer com as coisas do meu filho e jogar tudo na rua como se fosse lixo, os brinquedos dele jogar em saco de lixo e deixar na rua, é demais. Eu não consigo chamar um ser humano assim pai. Não é à toa que perdeu a guarda do filho”, completou.