Nacional
Descentralização implantada na gestão de Tyago Hoffmann amplia acesso e transforma vidas em São Gabriel da Palha
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A entrega de óculos realizada em São Gabriel da Palha reforça os resultados de uma política pública que aproximou os...
Jovens trocam sexo casual por encontros mais profundos, diz pesquisa
O sexo casual parece estar em declínio, já que jovens têm rejeitado a prática em favor de relações e encontros...
Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus
Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Pedra D’Água; suspeitos fugiram de moto e ainda não foram localizados...
Assenor inaugura sede e celebra inclusão de São Mateus no Parklog ES
A Associação Empresarial do Litoral Norte Capixaba (ASSENOR) viveu, na noite desta segunda-feira (23), um dos momentos mais marcantes de...
Motociclista de 65 anos morre após colisão envolvendo carro e caminhão em São Mateus
Acidente aconteceu na ES-381, na zona rural do município; motorista do carro foi ouvido e liberado pela Polícia Civil Um...
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado garante instalação de totens de segurança em São Mateus
Município receberá quatro equipamentos com reconhecimento facial, leitura de placas e botão de emergência integrado ao Ciodes A Prefeitura de...
Ex-comandante do 13º BPM assume Secretaria Municipal de Defesa Social em São Mateus
Coronel da reserva da PMES, Jefson Coelho Correia acumula mais de 30 anos de experiência na segurança pública e gestão...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem com faca assusta comerciantes e pedestres no Centro de São Mateus
Um homem que portava uma faca foi detido após causar preocupação entre comerciantes e pedestres no Centro de São Mateus,...
Prefeitura cria Comitê de Crise Hídrica para enfrentar possíveis impactos do El Niño em São Mateus
Diante da possibilidade de formação de um novo episódio do fenômeno El Niño e dos impactos que ele poderá provocar...
São Mateus e Guriri recebem totens com reconhecimento facial e monitoramento 24 hora
Já começou a instalação dos novos Totens de Segurança em São Mateus e Guriri! Uma importante conquista para a segurança...
Regional
Ciclista morre após cair em quebra-mola e ser atropelado por caminhão em Conceição da Barra
Um ciclista morreu após cair da bicicleta e ser atropelado por um caminhão na manhã deste domingo (21), no bairro...
Homem é morto a tiros dentro de casa no Norte do ES
Um homem foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Cupido, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo,...
Encontro Marcado reúne lideranças e fortalece diálogo de Tyago Hoffmann com a população em Linhares
O pré-candidato a deputado federal Tyago Hoffmann promoveu, em Linhares, mais uma edição do Encontro Marcado, iniciativa que tem como...
Estadual
Jogo do Brasil pode render primeiro “feriado” da Copa; entenda
A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pode provocar mudanças na...
Inverno de 2026 começa com previsão de frente fria e aumento das chuvas no Espírito Santo
O inverno começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21) e deve trazer mudanças no tempo em diversas regiões do Brasil...
Acidente entre ambulância do Samu e carro deixa seis feridos na BR-262
Um acidente envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um carro de passeio deixou seis...
Nacional
O Brasil que voltou a crescer de baixo pra cima
País tem menor desemprego da história e a maioria das vagas é do CadÚnico. Em três anos, o Governo Federal...
Homem é confrontado por casal após suposto boato e confusão termina em briga no Recife; veja vídeo
Um desentendimento motivado por um suposto boato sobre um relacionamento extraconjugal terminou em confusão no Recife (PE). O caso aconteceu...
Frio intenso e geadas amplas: veja como será a primeira semana do inverno
Ciclone extratropical e frente fria avançam e derrubam ainda mais os termômetros O inverno começa neste domingo, dia 21 de junho, e...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
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Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026
A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 diante...
Clássico Carioca é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (26), os confrontos das oitavas de final da Copa...
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