Descentralização implantada na gestão de Tyago Hoffmann amplia acesso e transforma vidas em São Gabriel da Palha

A entrega de óculos realizada em São Gabriel da Palha reforça os resultados de uma política pública que aproximou os serviços de saúde da população e levou mais dignidade para quem vive no interior do Espírito Santo. A iniciativa é fruto do processo de descentralização dos atendimentos implantado durante a gestão de Tyago Hoffmann à frente da Secretaria de Estado da Saúde, permitindo que milhares de capixabas fossem atendidos mais perto de casa.

O modelo adotado buscou romper com a lógica da concentração dos serviços nos grandes centros, fortalecendo a regionalização e garantindo que procedimentos e atendimentos especializados chegassem aos municípios, reduzindo deslocamentos e proporcionando mais conforto e qualidade de vida às famílias.

“Descentralizar a saúde significa olhar para as pessoas e compreender suas necessidades reais. Durante a nossa gestão na Secretaria de Estado da Saúde, trabalhamos para fazer com que o cuidado estivesse cada vez mais próximo dos capixabas, respeitando a realidade de cada região e levando mais dignidade para quem precisa dos serviços públicos”, destaca Tyago Hoffmann.

A entrega dos óculos simboliza o impacto humano dessa política. Para muitos beneficiados, enxergar melhor representa recuperar a autonomia, ampliar oportunidades de estudo e trabalho e retomar atividades cotidianas com mais segurança e autoestima. São histórias que demonstram como decisões administrativas bem planejadas podem produzir transformações concretas na vida das pessoas.

A implantação desse processo de descentralização contou com o apoio e a visão municipalista dos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, que têm defendido uma gestão comprometida em levar desenvolvimento e serviços públicos de qualidade para todas as regiões do Estado. O fortalecimento da rede de atendimento no interior consolidou um modelo mais eficiente, humano e acessível para a população capixaba.

Mais do que uma entrega, o momento representa a continuidade de um trabalho que colocou as pessoas no centro das políticas públicas e reafirma que uma saúde de qualidade é construída quando o cuidado chega mais perto de quem mais precisa.