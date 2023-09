Carolina Dieckmann escandaliza com micro vestido: ”Gata”

Comendo goiaba, Carolina Dieckmann escandaliza ao se exibir em look micro

A atriz Carolina Dieckmann roubou a cena na rede social ao compartilhar fotos arrasadoras comendo goiaba. Dona de uma beleza natural, a loira parou tudo nesta terça-feira, 12, ao publicar os registros inusitados.

Exibindo-se com a fruta na mão, a artista global, que estava no ar na novela das sete, Vai Na Fé, chamou a atenção ao combinar a comida com a cor de seu look: um micro vestido. Com peça colada, ela causou.

“Tum tum goiaba… quem ama?”, escreveu Carolina Dieckmann na legenda. Nos comentários, ela recebeu uma chuva de elogios. “Delicinha”, falou a cantora Ivete Sangalo. “Gata”, definiram outros ao verem os cliques.

Ainda nos últimos dias, a musa arrancou mais elogios ao se exibir em uma série de fotos levantando a canga em meio à natureza.

Recentemente, a famosa mostrou que fez uma tatuagem para o filho caçula, José Worcman, fruto do casamento com o diretor de TV Tiago Worcman. Ela já tinha o nome de seu primogênito, Davi Frota, do relacionamento vivido com Marcos Frota.

Carolina Dieckmann fala sobre José Loreto

A atriz Carolina Dieckmann falou abertamente sobre a experiência que viveu com José Loreto nos bastidores de Vai Na Fé, novela das sete. Quando o ator foi acusado de dar em cima de uma ex-BBB comprometida, a loira então se pronunciou.

Ao lado de Sheron Menezzes, Carolina Dieckmann e José Loreto apareceram se olhando e curtindo a boa energia do momento de seus personagens na trama. A famosa então usou o clique para esclarecer possíveis boatos que apareçam no futuro.

“Postando essa foto roubada do zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais! bjão pra geral“, declarou a esposa de Tiago Worcman.