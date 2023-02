Bia Miranda posa seu volume com fio-dental minúsculo e dá empinadinha turbinada

Bia Miranda, influenciadora digital, modelo e ex-participante do reality show ‘A Fazenda‘, deixou a galera maluca com um clique na piscina na tarde do último domingo (26). Sem qualquer edição, a celebridade colocou seu corpão para jogo e impressionou.

“Hoje foi incrível”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Bia Miranda usa um biquíni com algumas estampas de oncinha, enquanto aproveita para dar uma leve empinada com um biquíni fio-dental preto. Atualmente, a celebridade conta com nada mais, nada menos que 3,8 milhões de seguidores no Instagram.

“Sério, cada foto sua transmite muita paz”, disparou uma fã no campo de comentários. “Essa Bia deveria entrar no BBB! Certeza que ganharia fácil”, afirmou mais um, com alguns emojis de foguinho.

Bia Miranda se envolve em acidente e se pronuncia

Recentemente, Bia Miranda deu um susto em seus fãs ao revelar que acabou se envolvendo em um acidente de carro. Para deixar o coração de todos mais tranquilos, além de esclarecer o ocorrido, a ex-Fazenda se pronunciou pelo Instagram.

“Gabriel foi atravessar com o carro para entrar na outra pista. A van estava vindo e a gente não olhou para o lado direito. A gente estava olhando para o lado esquerdo para ver se não tinha carro. A van se aproximou, eu vi e avisei, Gabriel, que encostou na van”, disse Bia Miranda.

“Eu sai do carro, o cara xingando Gabriel, Gabriel xingando o cara. Eu pedi… Eu pedi pra ele me passar o pix para transferir R$ 300. O cara fingia que não me escutava. Tentei resolver da melhor forma, ele me tratou com ignorância”, finalizou.

