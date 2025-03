Ana Hickmann celebra aniversário longe da folia com Edu e o filho: ‘Foi o melhor’

Ana Hickmann completou 44 anos no último dia 1º de março e, nesta segunda-feira (3), a apresentadora compartilhou nas redes sociais como foi a celebração. A artista passou o aniversário mais reclusa e na companhia do noivo, Edu Guedes, de 50 anos, e do filho, Alezinho, de 10. Com bolos simples e uma vela improvisada, ela amou a forma como iniciou seu novo ciclo.