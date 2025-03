Deborah Secco aposta em fantasia de Mulher Banana: ‘Carnaval da Dedé 2025’

A Rainha do Camarote Quem O Globo, Deborah Secco, escolheu homenagear na segunda noite de Sapucaí, nesta segunda-feira (3), a Mulher Banana. De acordo com a atriz, a fantasia já estava desenhada desde novembro e ela acompanhou toda a construção.

Exaltando as Mulheres Fruta no Carnaval 2025, a artista estreou na noite do último domingo (2), com uma fantasia dedicada à Mulher Melancia.

Com beleza assinada por Ale de Souza, Deborah apostou no styling de Erick Maia e em um look vibrante de Silfar. A produção trouxe um body brilhante adornado com bananas reluzentes, combinando com os saltos igualmente decorados. A atriz ainda usou uma peruca amarela e um sobretudo temático inspirado na fruta. Confira: