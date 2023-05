Ana Castela encanta com corpaço sarado e fio-dental minúsculo

A cantora Ana Castela deixou seus fãs e seguidores boquiabertos ao publicar uma foto em seu Instagram em que aparece de biquíni fio-dental laranja em um iate. Com um sorriso encantador, a artista exibiu seu corpo sarado e roubou a cena na rede social. As informações são do Bol.

+ Gabi Lopes tira a roupa, sensualiza e fio-dental mostra bumbum turbinado

A imagem, que foi compartilhada na tarde de hoje, recebeu diversos elogios dos seguidores de Ana Castela, que não pouparam comentários sobre sua beleza e boa forma. Nos comentários, os fãs destacaram a sensualidade da cantora e deixaram mensagens de admiração.

+ Victória Collen deixa volume escapar e top PP revela marquinha íntima: “Segredinho”

Com milhões de seguidores no Instagram, Ana Castela mostra que está cada vez mais em alta no cenário musical e conquistando o público com seu talento e beleza.

A foto em que aparece de fio-dental em um iate certamente chamou a atenção dos seus fãs e admiradores, que já estão ansiosos por mais publicações da cantora.

+ Mirella faz vídeo rebolando com calcinha marcando ‘tabaca’

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)