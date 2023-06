Isis Valverde ostenta cintura fininha de biquíni de oncinha: “Musa”

A atriz Isis Valverde ganhou elogios ao mostrar seu corpo sarado em fotos de biquíni na praia

A atriz Isis Valverde elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 6, ao compartilhar novos cliques de biquíni exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural durante um ensaio fotográfico na praia.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista ostentou sua cintura fininha ao apostar em um biquíni de oncinha, enquanto realizava algumas poses. “Aquele look que te faz sentir poderosa”, afirmou ela na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente encheram a publicação de curtidas e elogios. “Linda”, disse uma seguidora. “Sua beleza é surreal”, afirmou outra. “Que maravilha. Musa perfeita demais. Você é demais”, escreveu uma admiradora.

Vale lembrar que Isis está namorando o empresário Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo. Em entrevista a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a atriz rasgou elogios ao amado. Ela também falou sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil. “Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, afirmou.

Em breve, a atriz voltará ao Brasil para gravar uma temporada de uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Confira as fotos de Isis de biquíni:

Fotos com o filho

No último sábado, 3, Isis Valverde deixou seus seguidores encantados ao compartilhar em seu Instagram alguns momentos ao lado do filho, Rael. Mãe e filho curtiram um passeio pelos parques da Universal em Orlando, nos Estados Unidos.

No clipe, o menino se divertia com a mãe em diversas atrações do parque. Isis e Rael interagiram com diversos personagens do parque e mostraram o passeio. A atriz ainda o menino, fruto do seu relacionamento com o ex-marido, André Resende, em um carrinho. “Promete ser pra sempre meu menino. Me deixar cantar pra te fazer dormir. Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito”, se declarou a artista para o filho na legenda da postagem.