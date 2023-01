Depois de bronzear, Larissa Manoela é clicada refrescando o bumbum GG no chuveiro da praia

Estrela da TV Globo conquistou muitos elogios de fãs

Larissa Manoela esteve brilhando na pele da protagonista de Além da Ilusão e, depois de aparecer em uma cena mais ousada com Rafa Vitti, a famosa usou as redes sociais para dividir uma imagem de biquíni se refrescando. Recebeu muitos elogios dos fãs.

“Uau, é por isso que gosto de ser lésbica, essa mulher me deixa louca”, confessou uma admiradora.

“Não tem como a gente não se apaixonar por ela”, brincou a segunda. “Uau, pensem em um verdadeiro espetáculo de beleza feminina”, completou mais uma.

Vale ressaltar que em entrevista ao canal de Thaís Fersoza, no YouTube, Larissa Manoela revelou detalhes de sua primeira vez. “Aconteceu naturalmente”, disse, sobre perder sua virgindade. “Sempre fui uma pessoa preparada e que sabia o que queria. Comecei desde muito pequena com essa maturidade. Sempre soube quando queria trabalhar ou ficar com aquele gatinho, então aconteceu naturalmente”, falou, aos risos, sem citar com quem foi.