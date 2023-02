Paolla Oliveira samba com menor tapa-sexo já visto, após perrengue com fantasia; vídeo

Paolla Oliveira foi um dos destaques do Carnaval durante sua performance pela Grande Rio neste domingo (19) e, como sempre, deu o que falar nas redes sociais com sua produção de milhões que foi uma das mais comentadas durante o desfile das escolas de samba!

Com uma fantasia prateada que deixou pouco para a imaginação, a atriz dispensa comentários com sua performance na Sapucaí. Com um vídeo publicado em seu Instagram, a musa colecionou elogios da galera e celebrou a noite: “Foi lindo”.

“Monalisa deve agradecer por ter nascido no século de agora, porque se tivesse nascido na era do renascimento, certeza que Leonardo da Vinci pintaria você”, brincou uma fã nos comentários da publicação. “Uma mulher com corpo real, sem procedimentos”, exaltou outro internauta. “A verdadeira Globeleza”, disparou um terceiro.

Paolla Oliveira fala sobre experiência inesquecível na Sapucaí: “Energia boa”

Ela é o momento! Recentemente, a atriz Paolla Oliveira falou sobre o desfile pela Grande Rio e comentou sobre a experiência em mais um ano brilhando na avenida. A musa revelou os detalhes de sua fantasia e afirmou ainda que se divertiu muito com seu posto de rainha de bateria.

“Eu achei a energia boa. Achei a energia maravilhosa. Desta vez foi de verdade, mas a gente desfila como campeã toda vez. A energia toma conta, energia de Erê, energia de festa de emoção. Ver o Zeca ali, tanta gente do samba, ver o Diogo. Ainda tenho energia, quero de novo!”, contou Paolla em entrevista ao portal Gshow, da Globo.

A atriz ainda comentou sobre a escolha da fantasia e como isso pode afetar na hora de sambar: “A gente sempre opta por uma roupa que seja bonita e confortável; se for só bonita, não funciona na Avenida, para sambar. A única coisa que está incomodando um pouquinho é a cabeça, mas, se não incomodar, não é fantasia”.

(*Metropolitana FM)