VÍDEO | Menina de 8 anos emociona ao falar sobre a morte da mãe durante entrevista ao vivo

Uma entrevista realizada durante a tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, emocionou milhares de pessoas nas redes sociais. Antonela, de apenas 8 anos, comoveu o público ao falar com serenidade sobre a perda da mãe durante uma conversa ao vivo com a repórter Bianka Carvalho, da TV Globo.

Durante a transmissão, a menina contou que costuma rezar para Nossa Senhora do Carmo pedindo proteção. Ao ser questionada pela jornalista, Antonela revelou que a mãe faleceu em maio e falou sobre a saudade que sente.

Com sensibilidade, a criança disse acreditar que a mãe continua olhando por ela e que mantém esse vínculo por meio das orações, demonstrando uma maturidade que emocionou quem acompanhava a entrevista.

O momento repercutiu rapidamente nas redes sociais e recebeu milhares de mensagens de apoio e carinho. Internautas destacaram a força e a delicadeza de Antonela ao falar sobre o luto, e personalidades, como o apresentador Luciano Huck, também prestaram homenagens.

Veja o vídeo (Reprodução/TV Globo)

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!