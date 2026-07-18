Mulher de 28 anos morre por febre maculosa no ES

Em 2026, o Espírito Santo já contabiliza nove mortes pela doença causada pelo carrapato estrela

Uma mulher, de 28 anos, morreu após contrair febre maculosa, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Alana Grassi Assunção. Esse é o primeiro caso confirmado da doença no município.

Após a confirmação do diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou investigações epidemiológica e ambiental para identificar o provável local da infecção e adotar as medidas previstas nos protocolos do Ministério da Saúde.

Segundo a prefeitura, a paciente costumava frequentar áreas de pesca onde há presença de capivaras, ambiente favorável à proliferação de carrapatos. Apesar disso, a investigação ainda está em andamento e, até a conclusão da apuração, não é possível afirmar onde Alana foi infectada.

Como parte do trabalho de vigilância, serão realizadas coletas acarológicas nas áreas consideradas de interesse. O objetivo é identificar as espécies de carrapatos presentes e verificar a circulação da bactéria Rickettsia rickettsii, causadora da febre maculosa brasileira.

Espírito Santo soma 9 mortes em 2026

Dados da Secretaria da Saúde (Sesa) mostram que o Espírito Santo registrou 19 casos confirmados de febre maculosa em 2025, com três mortes.

Neste ano, até esta sexta-feira (17), o Estado contabiliza 15 casos confirmados e 9 mortes pela doença. As mortes foram registradas em 8 municípios:

Baixo Guandu (2)

Boa Esperança (1)

Mimoso do Sul (1)

Cachoeiro de Itapemirim (1)

Água Doce do Norte (1)

Castelo (1),

Colatina (1)

Iconha (1)

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população evite circular por áreas de vegetação alta, margens de rios e outros locais onde possa haver carrapatos.

Quando não for possível evitar esses ambientes, a recomendação é usar roupas de mangas compridas, calças compridas e calçados fechados. Ao deixar o local, é importante examinar cuidadosamente todo o corpo e retirar imediatamente qualquer carrapato encontrado.

Pessoas que tenham frequentado áreas com risco de exposição e apresentem sintomas como febre de início súbito, dor de cabeça intensa, dores musculares, mal-estar, náuseas, vômitos ou manchas avermelhadas na pele devem procurar atendimento médico o mais rápido possível e informar sobre o contato com ambientes onde há carrapatos.

O tratamento precoce é fundamental para reduzir o risco de agravamento da doença.

O que é a febre maculosa?

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas pela picada de carrapatos estrela infectados. Segundo o Ministério da Saúde, a doença pode variar de casos leves a quadros graves e tem alta taxa de letalidade quando o tratamento não é iniciado rapidamente.

No Brasil, a forma mais grave da doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, conhecida como Febre Maculosa Brasileira.

Quais são os sintomas da febre maculosa?

Os primeiros sintomas costumam surgir entre dois e 14 dias após a picada do carrapato infectado. Os principais sinais são:

Febre alta de início súbito;

Dor de cabeça intensa;

Dores musculares;

Náuseas e vômitos;

Diarreia e dor abdominal;

Mal-estar.

Com a evolução da doença, podem surgir manchas avermelhadas na pele, geralmente nos punhos e tornozelos, que podem se espalhar para braços, pernas, palmas das mãos e plantas dos pés. Em casos graves, a doença pode causar complicações como insuficiência respiratória, alterações neurológicas, gangrena e falência de órgãos.

Quando procurar atendimento?

Quem teve contato com áreas de mata, pastagens, margens de rios ou locais com presença de carrapatos e apresentar sintomas deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e informar ao médico sobre a possível exposição.

Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento deve começar assim que houver suspeita da doença, mesmo antes da confirmação por exames laboratoriais. A medicação é feita com antibióticos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), e o início precoce aumenta significativamente as chances de cura.

Como prevenir a febre maculosa?

Para reduzir o risco de infecção, o Ministério da Saúde recomenda:

Evitar caminhar em áreas com vegetação alta ou infestadas por carrapatos;

Usar roupas claras, que facilitam a visualização do carrapato;

Vestir calças compridas, blusas de manga longa e calçados fechados;

Colocar a barra da calça por dentro das botas ou das meias;

Inspecionar todo o corpo após passar por áreas de risco;

Verificar também a presença de carrapatos em animais de estimação.

Caso encontre um carrapato preso à pele, a orientação é retirá-lo com uma pinça, delicadamente, sem apertá-lo ou esmagá-lo. Depois, lave o local com água e sabão ou álcool. Quanto mais rápido o carrapato for removido, menor é o risco de transmissão da bactéria.

A doença é de notificação obrigatória

De acordo com o Ministério da Saúde, todo caso suspeito ou confirmado de febre maculosa deve ser notificado às autoridades de saúde. A investigação epidemiológica deve ser iniciada em até 48 horas para identificar o provável local da infecção e adotar medidas de prevenção.

*As informações são de Folha Vitória

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