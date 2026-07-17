Estadual
BR-101 registra queda de acidentes e mortes no primeiro semestre de 2026 no ES
Levantamento da Ecovias Capixaba aponta redução de 15,8% nos acidentes e de 9,1% nas mortes entre janeiro e junho deste ano
A BR-101 registrou redução no número de acidentes, feridos e mortes durante o primeiro semestre de 2026 no Espírito Santo. Os dados são de um levantamento divulgado pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, e mostram uma melhora nos principais indicadores de segurança em comparação com o mesmo período de 2025.
Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 1.678 acidentes, contra 1.994 no primeiro semestre do ano passado, uma redução de 15,8%.
O número de pessoas feridas também apresentou queda significativa, passando de 1.178 para 961 vítimas, o equivalente a uma redução de 18,4%.
Já o total de mortes caiu de 63 para 57, representando uma diminuição de 9,1%. Segundo o levantamento, 82% das vítimas fatais eram homens.
Motociclistas lideram entre as vítimas fatais
Os motociclistas e ocupantes de motocicletas responderam por 44% das mortes registradas na BR-101 durante o período.
Na sequência aparecem os ocupantes de carros e caminhões, responsáveis por 37% das vítimas fatais. Já 19% das mortes envolveram pedestres ou ciclistas.
Outro dado que chama atenção é que 26% das pessoas que morreram em acidentes não utilizavam o cinto de segurança.
Colisão traseira continua sendo o acidente mais comum
Apesar da redução, a colisão traseira permaneceu como o tipo de acidente mais frequente na rodovia.
Foram registradas 384 ocorrências no primeiro semestre de 2026, contra 489 no mesmo período de 2025, uma queda de 21,5%.
Entre os acidentes com vítimas fatais, os atropelamentos de pedestres e as colisões frontais lideraram o ranking, com 11 mortes cada.
Na sequência aparecem:
- Colisões laterais: 7 mortes;
- Colisões traseiras: 7;
- Choque contra objeto fixo: 5;
- Colisão transversal: 3;
- Queda de motocicleta: 3.
Mais de 37 mil atendimentos aos usuários
Durante os seis primeiros meses do ano, a Ecovias Capixaba realizou 37.744 atendimentos aos usuários da BR-101, no trecho entre o Espírito Santo e a Bahia.
Do total de ocorrências atendidas:
- 15.622 foram inspeções de tráfego;
- 13.505 atendimentos mecânicos;
- 2.698 atendimentos médicos.
Obras de duplicação avançam na BR-101
Segundo a concessionária, a redução dos índices de acidentes também ocorre em meio ao avanço das obras de duplicação e ao reforço dos serviços operacionais ao longo da BR-101.
O trecho entre Serra e Fundão (km 231,9 ao km 247,1) apresentou o maior percentual de execução das obras, com 36% de avanço.
Em seguida aparece o segmento entre Iconha e Anchieta (km 357,7 ao km 373,3), com 26% de execução.
Também registraram avanço os trechos entre:
- Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua: 6,7%;
- Ibiraçu e João Neiva: 6,4%;
- Iconha e Rio Novo do Sul: 4,7%.
De acordo com a Ecovias Capixaba, os investimentos em infraestrutura, aliados às ações de operação e atendimento aos usuários, contribuem para o aumento da segurança viária e para a redução dos acidentes ao longo da BR-101.
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