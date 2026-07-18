Vídeo de casal agredido viraliza com falsa história de traição; polícia desmente versão

Um vídeo que mostra um homem e uma mulher sendo agredidos por um grupo de pessoas às margens do rio Alakol, na região de Abay, voltou a circular nas redes sociais acompanhado da alegação de que o casal teria sido espancado após ser flagrado em um suposto caso de traição conjugal. No entanto, a polícia local esclareceu que essa versão é falsa.

Segundo o portal Azattyq Rýhy, o Departamento de Polícia da região de Abay informou que o episódio ocorreu em 2023 e que as imagens apenas voltaram a ser compartilhadas recentemente, desta vez acompanhadas de informações sem comprovação.

Durante a investigação, as autoridades identificaram todas as pessoas envolvidas na confusão, incluindo as vítimas e os autores das agressões. Apesar disso, a polícia afirmou que não encontrou qualquer evidência que confirmasse a narrativa de um flagrante de infidelidade. O motivo que deu origem ao confronto não foi divulgado.

Em nota oficial, o Departamento de Polícia informou que, após a apuração, os envolvidos disseram não possuir queixas uns contra os outros e optaram por não registrar denúncia formal.

“Como resultado da investigação, as identidades de todos os cidadãos envolvidos no conflito foram determinadas. De acordo com os resultados da investigação, ficou claro que as partes não tinham queixas uma contra a outra e se recusaram a apresentar uma declaração por escrito”, informou a corporação.

Sem o registro de ocorrência por parte das vítimas, o caso foi encerrado pelas autoridades.

A repercussão do vídeo reforça a importância de verificar a origem e a veracidade das informações antes de compartilhá-las, já que conteúdos antigos frequentemente voltam a circular acompanhados de narrativas falsas ou descontextualizadas.

VÍDEO:

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