Vanessa Lopes sensualiza e ostenta bumbum molhado em biquíni pp na cachoeira

Aproveitando o dia de sol na Chapada dos Veadeiros, a influenciadora digital Vanessa Lopes esquentou o clima na internet ao postar uma sequência de fotos pra lá de hipnotizantes em seu perfil oficial do Instagram. As informações são da Metropolitana FM.

Nos cliques, a musa surgiu tomando um banho de cachoeira, usando um biquíni vermelho e deixando suas curvas em evidência. “Do nada uma caverna subterrânea no meio do rolê! Não vou superar essa viagem nem tão cedo…”, escreveu Vanessa na legenda da publicação.

Vanessa Lopes abre o jogo sobre machismo

Apesar da fama, Vanessa Lopes não escapou das garras do machismo. Determinada a aproveitar ao máximo sua vida profissional e pessoal, a talentosa Rainha das Dancinhas viu seu nome associado a diversos supostos romances com celebridades, incluindo João Guilherme, Neymar e Gabriel Medina.

Enquanto alguns desses relacionamentos foram confirmados por ela, outros não passaram de especulações. No entanto, independentemente dessas histórias, a reputação de “namoradeira” se tornou um estigma e impactou negativamente sua saúde mental.

“Já aconteceu de soltarem que estou ficando com alguém e, na realidade, eu não vejo a pessoa há meses. Isso, inclusive, virou um problema. Os homens têm medo de aparecer do meu lado e soltarem que estamos juntos, principalmente os comprometidos. Para mim, esse negócio [de me atribuir affair] é uma desculpa para me diminuir como mulher. Hoje eu tento levar isso na boa com a terapia”, desabafou Vanessa.