“Sou sua p*tinha”: como Key Alves, aprenda a falar sacanagens no sexo

Key Alves chamou atenção da web por falar coisas para lá de quentes a Gustavo durante o sexo. Entenda os benefícios do dirty talking

No BBB 23, um casal que tem chamado a atenção por estar movimentando os lençóis é Key Alves e Gustavo. Um dos momentos que agitou a web nesta semana é o momento em que, durante o sexo no quarto do líder, Kay disse para o parceiro: “Sou sua p*tinha. Se você quiser sou sua p*ta”.

A frase, que vazou só microfone da sister, deixou alguns internautas chocados. Contudo, a verdade é que a maior parte das pessoas gosta de ter um repertório de “sacanagens” para falar na hora do sexo.

+

Um nome popular para aquela “sacanagenzinha” falada durante o sexo – ou antes dele – é dirty talking (em tradução livre, conversa suja).

De acordo com a terapeuta sexual Tâmara Dias, ele pode ser usado para deixar tudo mais excitante. Contudo, é sempre bom lembrar que é preciso estar confortável com a prática e saber se a parceria gosta e está habituada a ouvir palavras e frases mais calientes na transa.

“Para quem deseja começar a usar o dirty talking, pratique antes. Pode parecer engraçado no início, mas é uma forma de ir se familiarizando com algumas palavras. Se não quiserem palavras mais picantes, vale falar, pelo menos, se está bom, se está gostoso daquela forma, fazer pedidos”, indica.