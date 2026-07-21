Sexo não destrói relacionamentos; o silêncio, sim

Sexo não deveria ser motivo de vergonha. Deveria ser motivo de consciência, respeito, prazer, troca e liberdade.

Porque quando existe informação, diálogo e maturidade, sobra menos culpa… E sobra muito mais vida.

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