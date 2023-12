Priscila Fantin explana corpaço de fio-dental e magnetiza com beleza natural

Atriz conquistou mais de 80 mil curtidas dos fãs com os registros na natureza!

Em registro recente, a atriz Priscila Fantin, de 40 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar radiante com um biquíni mínimo todo azul com estampa de flores, chamando atenção com o seu corpaço escultural para as lentes da câmera. Desta vez, a campeã do ‘Dança dos Famosos‘ colocou o seu bumbum redondinho para jogo na cachoeira e conquistou mais de 80 mil curtidas dos internautas.

“Dia de natureza”, escreveu Priscila Fantin na legenda da publicação, enfatizando a sua barriguinha sequinha e coxas grossas diante do cenário paradisíaco, além de roubar a cena com toda a sua beleza exuberante e fios soltos. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“O tempo só valorizou ainda mais a beleza da Priscila Fantin”, disse uma seguidora primeiramente. “A Priscila Fantin é maravilhosa em todos os sentidos”, enalteceu outra fã. “A Serena indo sentir o contato da mãe natureza!”, destacou um terceiro, dentre vários comentários positivos na publicação da estrela.

Vale destacar que em entrevista recente, Priscila Fantin revelou que foi convidada para fazer Malhação quando tinha apenas 16 anos de idade. “Aos 16 anos me convidaram para fazer ‘Malhação’ (1999) e aí eu falei: ‘Nunca tinha pensado nisso, mas se está havendo um convite para algo que tanta gente almeja, preciso me atentar de que talvez a vida ou o universo esteja me trazendo um desafio que eu precise abraçar’. Então, encarei como uma missão de vida”, contou a famosa.