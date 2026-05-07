Polícia Federal prende ex-secretário de Daniel da Açaí e empresário por suposto esquema milionário

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Penas podem chegar a 30 anos de reclusão

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (7), o ex-secretário de Obras de São Mateus, Francyberg Mota Ribeiro, e o empresário Adelino Panffo Júnior, durante a Operação Desbaste, que investiga um suposto esquema milionário de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos na gestão do ex-prefeito Daniel da Açaí.

Mandados e prisão em flagrante

A operação cumpriu:

2 mandados de prisão preventiva

7 mandados de busca e apreensão

Durante as diligências, Adelino também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ambos foram encaminhados à delegacia da PF para depoimento e, posteriormente, ao sistema prisional.

Investigação e possíveis crimes

Segundo a PF, os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes como:

fraude à licitação

peculato

corrupção

lavagem de dinheiro

organização criminosa

As penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

A investigação contou com apoio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Histórico dos investigados

De acordo com dados do Portal da Transparência, Francyberg Mota Ribeiro, conhecido como “Berg”, foi nomeado em 2023 como subsecretário de Obras, com registros até julho de 2024. Ele também disputou uma vaga de vereador em 2024 pelo Partido Progressista, ficando como suplente.

Já Adelino Panffo Júnior é proprietário da empresa Norte Ambiental, que mantém contratos com prefeituras do interior do Estado, incluindo São Mateus e São Gabriel da Palha, na área de serviços ambientais e terraplenagem.

Apreensões e objetivo da operação

Durante a ofensiva, os agentes apreenderam:

mídias digitais

documentos

veículos

joias

Segundo a Polícia Federal, o objetivo é garantir a recuperação de ativos e possibilitar o ressarcimento aos cofres públicos.

A Operação Desbaste busca aprofundar a coleta de provas, interromper as atividades ilícitas e responsabilizar os envolvidos.

Defesa

A defesa dos citados ainda não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.

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