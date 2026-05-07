Polícia Federal mira ex-secretário em operação contra fraudes em licitações em São Mateus

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Desbaste, que investiga um suposto esquema de fraude em licitações na gestão passada e desvio de recursos públicos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual. Entre os principais alvos está um ex-secretário municipal de Obras da gestão anterior da prefeitura.

Apreensões e foco na recuperação de recursos

Durante a operação, os agentes apreenderam mídias digitais, documentos, veículos e joias. Segundo a PF, o objetivo é reunir provas e também garantir a recuperação de ativos, visando o ressarcimento aos cofres públicos.

A investigação aponta indícios de participação dos envolvidos em crimes contra a Administração Pública, incluindo:

fraude em licitações

peculato

corrupção

lavagem de dinheiro

organização criminosa

As penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Prisão em flagrante durante a operação

Além das ordens judiciais, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele já era alvo de mandado de prisão temporária e foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais.

Segundo apuração, o detido é um empresário do setor de limpeza pública, residente em São Gabriel da Palha.

Outros alvos e andamento das investigações

A operação também atinge um empresário da mesma cidade e reforça suspeitas de irregularidades em contratos públicos durante a gestão do ex-prefeito Daniel Santana, embora ele não seja alvo direto da ação.

De acordo com a Polícia Federal, a operação tem como objetivos:

aprofundar a coleta de provas

interromper possíveis atividades criminosas

responsabilizar os envolvidos

recuperar valores desviados

A defesa dos citados ainda não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.

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