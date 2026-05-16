São Mateus reúne lideranças e reforça protagonismo político do Norte capixaba

Evento contou com a presença de Ricardo Ferraço, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil

São Mateus foi palco, nesta sexta-feira (15), de um grande encontro político que reuniu mais de 400 lideranças do Norte do Espírito Santo. O evento contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, além de prefeitos, vereadores, representantes comunitários e membros da sociedade civil organizada.

A mobilização foi considerada uma demonstração da força política do município e do alinhamento regional em torno de pautas estratégicas para o desenvolvimento do Norte capixaba.

O prefeito Marcus Batista destacou a importância do encontro e comemorou a participação expressiva das lideranças.

“O nosso encontro de lideranças foi um sucesso. Um encontro que mostra a força de São Mateus e que estamos no rumo certo”, afirmou.

Durante o evento, lideranças de Guriri e de diversos bairros da cidade ressaltaram a necessidade de união entre os municípios da região para ampliar investimentos, fortalecer o desenvolvimento econômico e garantir avanços em infraestrutura.

A presença da Câmara Municipal ao lado do Executivo também foi apontada como demonstração de estabilidade institucional e fortalecimento político da atual gestão.

Guriri Road Fest é destaque

Representantes da sociedade civil também participaram do encontro. O moto clube Águias do Norte aproveitou o evento para divulgar a 21ª edição do Guriri Road Fest, tradicional festival motociclístico realizado na Ilha de Guriri.

O evento acontecerá entre os dias 4 e 7 de junho e deve reunir mais de 10 mil motociclistas de diferentes regiões do país, movimentando o turismo e a economia local.

Investimentos e crise hídrica

Em seu pronunciamento, Ricardo Ferraço reforçou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Mateus. Segundo ele, novos investimentos serão destinados ao município nos próximos meses.

O vice-governador também destacou que a crise hídrica enfrentada pela cidade é atualmente a principal prioridade da gestão estadual em relação ao município.

“A pauta número um de São Mateus é a segurança hídrica. Estamos de mãos dadas com a prefeitura para buscar soluções rápidas e definitivas”, declarou.

O encontro terminou com clima de fortalecimento político e alinhamento regional, consolidando São Mateus como uma das principais referências políticas do Norte do Espírito Santo.

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