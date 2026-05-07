Operação Off-Grade Coffee
PF desmantela esquema que escondia cocaína em sacas de café
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Off-Grade Coffee, que investiga um esquema de tráfico internacional de drogas utilizando cargas de café para ocultar cocaína enviada ao exterior.
A ação ocorre simultaneamente nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Mandados e medidas cautelares
Ao todo, foram cumpridos:
- 3 mandados de prisão preventiva
- 7 mandados de busca e apreensão
Além disso, outros investigados foram alvo de medidas cautelares, como:
- monitoramento eletrônico
- restrição de deslocamento
- proibição de contato entre envolvidos
Segundo a PF, os alvos são apontados como integrantes centrais da organização criminosa.
Droga foi encontrada em carga de café
As investigações tiveram início após a apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína, escondida em um contêiner com sacas de café no Porto do Rio de Janeiro.
A carga tinha como destino a Alemanha, e, de acordo com a PF, o grupo utilizava operações legítimas de exportação para camuflar o envio da droga ao exterior, como se fosse um “grão clandestino” infiltrado no meio da produção legal.
Indícios de lavagem de dinheiro
Além do tráfico, a investigação identificou movimentações financeiras suspeitas, indicando possível prática de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias.
Os envolvidos poderão responder por:
- tráfico internacional de drogas
- organização criminosa
- lavagem de dinheiro
- falsidade ideológica
Outros crimes ainda podem ser identificados ao longo das investigações.
Operação integra ação nacional
A operação faz parte da Missão Redentor II, iniciativa da Polícia Federal voltada ao combate de organizações criminosas e ao enfraquecimento de rotas usadas para o tráfico de drogas.
Segundo a corporação, o objetivo é não apenas interromper as atividades ilegais, mas também desarticular a estrutura financeira e logística dos grupos investigados.
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