PF desmantela esquema que escondia cocaína em sacas de café

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Off-Grade Coffee, que investiga um esquema de tráfico internacional de drogas utilizando cargas de café para ocultar cocaína enviada ao exterior.

A ação ocorre simultaneamente nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Mandados e medidas cautelares

Ao todo, foram cumpridos:

3 mandados de prisão preventiva

7 mandados de busca e apreensão

Além disso, outros investigados foram alvo de medidas cautelares, como:

monitoramento eletrônico

restrição de deslocamento

proibição de contato entre envolvidos

Segundo a PF, os alvos são apontados como integrantes centrais da organização criminosa.

Droga foi encontrada em carga de café

As investigações tiveram início após a apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína, escondida em um contêiner com sacas de café no Porto do Rio de Janeiro.

A carga tinha como destino a Alemanha, e, de acordo com a PF, o grupo utilizava operações legítimas de exportação para camuflar o envio da droga ao exterior, como se fosse um “grão clandestino” infiltrado no meio da produção legal.

Indícios de lavagem de dinheiro

Além do tráfico, a investigação identificou movimentações financeiras suspeitas, indicando possível prática de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias.

Os envolvidos poderão responder por:

tráfico internacional de drogas

organização criminosa

lavagem de dinheiro

falsidade ideológica

Outros crimes ainda podem ser identificados ao longo das investigações.

Operação integra ação nacional

A operação faz parte da Missão Redentor II, iniciativa da Polícia Federal voltada ao combate de organizações criminosas e ao enfraquecimento de rotas usadas para o tráfico de drogas.

Segundo a corporação, o objetivo é não apenas interromper as atividades ilegais, mas também desarticular a estrutura financeira e logística dos grupos investigados.

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