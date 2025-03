Mulher Melão tieta Carla Perez em carnaval nos EUA e declara: ‘Sempre foi e é um ícone’

A convite de Renato Ray, Mulher Melão marcou presença nesse final de semana na festa, que contou com um show eletrizante de Xanddy, ex-vocalista do Harmonia do Samba.

Além disso, ela teve uma recepção especial no camarote de Carla Perez, e aproveitou para tietar a eterna loira do É o Tchan! “A Carla é demais, é uma referência para mim, sempre admirei o trabalho dela, sempre fui fã do É o Tchan e a Carla para mim sempre foi e é um ícone!”, elogiou Melão.