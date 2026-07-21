O sexo esfriou… ou vocês só pararam de conversar?

— “Olha… isso aí eu não gosto muito não.”

Sim, muita gente ainda trata sexo como assunto proibido. O curioso é que o casal divide boleto, senha do streaming, crises existenciais, ronco e até o mau humor da segunda-feira… mas falar sobre prazer parece mais difícil do que montar móvel sem manual.

E aí começam os mal-entendidos.

Um acha que o outro perdeu o interesse.

O outro acha que está “falhando”.

Os dois fingem que está tudo bem.

E a relação vai ficando morna igual café esquecido em cima da mesa.

Na maioria das vezes, não falta amor. Falta conversa.

O silêncio também vai para a cama

Muita gente acredita que incompatibilidade sexual significa falta de química. Nem sempre. Às vezes existe cansaço, insegurança, ansiedade ou simplesmente falta de autoconhecimento.

Traduzindo para o português da vida real: tem gente que nem sabe direito do que gosta… então como o parceiro vai adivinhar?

Muita gente espera que o outro tenha poderes paranormais durante o sexo. Como se bastasse um olhar misterioso e pronto:

“uau, agora ela descobriu exatamente o que me agrada.”

Não descobriu.

Aliás, às vezes a pessoa está repetindo algo há anos achando que está arrasando… enquanto o outro está pensando na lista do supermercado.

Pode parecer engraçado, mas isso cria distância emocional. Porque sexo não é só movimento. É conexão, intimidade e presença.

A rotina vai apagando o clima