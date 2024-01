Nua, Virginia Fonseca mostra momento íntimo no banho durante viagem

Influenciadora digital tirou a foto durante viagem em família

Virginia Fonseca, de 24 anos, compartilhou em suas redes, nesta terça-feira (23), uma foto feita em um momento íntimo de sua rotina. A influenciadora digital, que está grávida de seu terceiro filho, foi fotografada nua, de costas, durante seu banho na viagem em família à África do Sul, e mostrou o registro aos seus seguidores.

+ Isis Valverde ostenta curvas impecáveis em cliques em meio à natureza

Algumas das tatuagens da digital influencer, que é casada com Zé Felipe, ficaram ainda mais em evidência no clique. A mão de Maria Alice, sua filha primogênita, tatuada em sua costela; uma homenagem para um de seus pets, no início das costas; e uma frase também em suas costas.

+ Carolina Dieckmann exibe corpaço com vestido recortado: “A mais linda”

“Bora de banho”, legendou ela, sinalizando o horário do país em que está, África do Sul. A empresária curte dias de descanso no continente africano na companhia de Zé Felipe, do sogro, Leonardo, e da sogra, Poliana Rocha.