Mel Maia exibe calça transparente, levanta a perna e volumão recebe ‘zoom’

Mel Maia, atriz global, influenciadora digital e musa de tudo, deixou os fãs simplesmente boquiabertos na tarde desta quarta-feira (22). A celebridade surgiu com uma roupa chamativa e recebeu milhares de elogios nas redes sociais.

“SE não éramos as MAIS felizes, sentimos que sim!”, escreveu na legenda da publicação. Já no clique, Mel Maia surgiu com uma roupa mais aberta, apostou em meia calça com transparência e, claro, sua make que está sempre pra lá de impecável.

“A mais mais linda você era com certeza”, disse um fã no campo de comentários. “Carnaval bom só na Bahia em Salvador, o resto é conversa fiada, então você deveria estar lá”, afirmou mais um.

Mel Maia fala sobre maioridade e planos futuros para sua carreira

Durante entrevista cedida à revista Quem, Mel Maia resolveu comentar o que pensa para o seu futuro como atriz e principalmente tudo o que sentiu por conta de sua maioridade.

“Eu fiz 18 anos, mas ainda tenho essa carinha de mais nova, então acho que ainda tem como explorar papéis de adolescente, fazer filmes infantis, acho que ainda dá”, disse Mel Maia.

“Mas se vierem papéis mais velhos, se precisar ficar grávida igual a Larissa (Manoela), se tiver um namorado, eu estou dentro também. Eu sou atriz. Estou ansiosa pra fazer papéis mais maduros, mas o que vier aí também, pra mim tá ótimo”, finalizou.

