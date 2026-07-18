Melhora o sexo? Colocar gelo nos testículos é nova tendência entre homens

Técnica difundida em fóruns masculinos promete aprimorar saúde sexual. O uso de gelo nos testículos, porém, não tem respaldo científico

Vez ou outra, surgem relatos de pessoas que adotam técnicas alternativas na busca por melhorias na própria vida. Agora, comunidades masculinas na internet têm difundido um novo método: o uso de gelo nos testículos para aprimorar a saúde sexual. Embora prometa aumentar níveis de testosterona e melhorar ereções, a prática não tem respaldo científico e ainda pode causar danos à região.

De onde surgiu?

Promovido como uma técnica de biohacking — conjunto de práticas focadas em otimizar o desempenho físico e mental — o tema ganhou força em plataformas como o Reddit, onde, por exemplo, tem recebido mais de 550 mil visitas semanais.

Segundo Bryan Johson, idealizador da prática e seguido por mais de seis milhões de seguidores, ele supostamente tem quatro vezes a contagem média de espermatozoides.

“Eu uso uma bolsa de gelo reutilizável por 10 minutos, três a quatro vezes por dia. Notei uma melhora significativa na ereção matinal e na libido em geral, o que só posso atribuir ao aumento da testosterona”, compartilhou um dos usuários. “Basicamente, a ideia é que os testículos funcionam melhor quando mantidos mais frios… Então, comecei a aplicar gelo”, relatou outro.

Há um mínimo de lógica?

Embora pareça mais uma das loucuras da internet, pelo menos, desta vez, existe algum sentido. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), o uso de roupas íntimas mais folgadas ajuda a melhorar a contagem de espermatozoides, já que evita que a temperatura fique tão alta dentro da peça.

“O escroto e os testículos são muito sensíveis à temperatura. É por isso que ficam fora do corpo, para que sejam mais frios do que a temperatura corporal média”, explicou a médica Azadeh Ovaici a um portal britânico. Ainda assim, isso não significa que o gelo realmente tenha capacidade de melhorar a saúde sexual do homem.

A especialista ainda acrescentou que o frio causa vasoconstrição na região, efeito contrário do que é esperado para se ter uma ereção. “O estímulo do frio pode ser algo que os excite, mas as ereções dependem do fluxo sanguíneo para o pênis. Consigo entender o que as pessoas estão pensando, mas não há provas de que funcione”, completou.

Alertas importantes

Azadeh, por outro lado, destaca que, se não estiver causando nenhum mal, está tudo bem continuar. Nesse caso, porém, ela deixa um alerta: “Nunca aplique gelo puro em qualquer parte da pele, especialmente no escroto e nos testículos, porque ele vai grudar e você não quer causar danos à pele e outros problemas nessa área”, orienta.

Outras dicas, quando o assunto é uma boa saúde sexual, são: reduzir consumo de álcool, evitar tabagismo e substituir atividades que apliquem pressão ou calor frequentes nos testículos, como sauna.

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