Internacional
Mãe de acusada de matar o namorado em Dubai pede que ela seja poupada de fuzilamento
Inglesa alega ter sido vítima de vários episódios de violência doméstica e que agiu em legítima defesa
A mãe de uma influencer inglesa acusada de matar o namorado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) pediu que ela seja poupada de pelotão de fuzilamento.
Brooke George, de 23 anos, está confinada em uma cela apertada com outras nove mulheres enquanto aguarda julgamento — que pode resultar em execução — pela suposta morte a facadas de William Treeby, segundo relatou a sua mãe, Tess, de 55 anos, ao “Sun”. A inglesa também pode ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
“Não deixem minha filha enfrentar o fuzilamento”, implorou a mãe de Brooke. “Como podem imaginar, ela está aterrorizada. Está vulnerável. Não sabe o que fazer”, acrescentou ela.
Brooke, que tem 100 mil seguidores no TikTok, esfaqueou William, que tinha 26 anos, com uma faca de cozinha. A organização Detained in Dubai, sediada em Londres, afirma que o ato foi de legítima defesa, ocorrido após uma reação violenta dele.
A influencer e William se conheceram pela internet em abril, e ela já havia visitado Dubai uma vez com o namorado. No entanto, durante a segunda visita, ele se tornou “cada vez mais controlador e abusivo”, segundo a Detained in Dubai, organização que ajuda estrangeiros com problemas com a Justiça no emirado do Oriente Médio. A preocupação dela aumentou quando percebeu que ele havia comprado apenas uma passagem de ida.
A família dela sentiu que algo estava errado.
“No primeiro dia, quando ela ligou para casa, tudo parecia bem”, relatou Tess. “Mas, no segundo dia, ela disse que estava sendo deixada sozinha com frequência, o que nunca acontecia. Antes, ela estava alegre, vivendo o melhor momento de sua vida. Agora, estava muito nervosa. Eu perguntava: ‘O que está acontecendo?’. E ela respondia: ‘Ah, não sei’. Depois, começou a falar que queria voltar para casa”, emendou a mãe.
“A família diz que ela chorava e implorava pela devolução de seu passaporte quando levou um soco forte no rosto e foi agredida. Brooke diz que temeu por sua vida e, ao alcançar uma faca de cozinha que estava ao seu alcance, agiu em legítima defesa”, alegou a Detained in Dubai, que está pedindo que autoridades tratem o incidente como um caso de violência doméstica e a libertem Brooke sob fiança enquanto aguarda investigação.
“Com hematomas e ferimentos”, Brooke foi detida no aeroporto de Dubai e acabou acusada de homicídio.
“Ela estava em estado de choque e apresentava hematomas e ferimentos visíveis no rosto e no corpo quando foi interceptada no aeroporto”, informou a organização.
A inglesa foi “forçada a ficar nua diante de policiais homens, sem a presença de nenhuma policial mulher”, segundo a Detained in Dubai, que descreveu a situação como “profundamente humilhante e angustiante”.
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