Mãe de acusada de matar o namorado em Dubai pede que ela seja poupada de fuzilamento

Inglesa alega ter sido vítima de vários episódios de violência doméstica e que agiu em legítima defesa

A mãe de uma influencer inglesa acusada de matar o namorado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) pediu que ela seja poupada de pelotão de fuzilamento.

Brooke George, de 23 anos, está confinada em uma cela apertada com outras nove mulheres enquanto aguarda julgamento — que pode resultar em execução — pela suposta morte a facadas de William Treeby, segundo relatou a sua mãe, Tess, de 55 anos, ao “Sun”. A inglesa também pode ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

“Não deixem minha filha enfrentar o fuzilamento”, implorou a mãe de Brooke. “Como podem imaginar, ela está aterrorizada. Está vulnerável. Não sabe o que fazer”, acrescentou ela.

Brooke, que tem 100 mil seguidores no TikTok, esfaqueou William, que tinha 26 anos, com uma faca de cozinha. A organização Detained in Dubai, sediada em Londres, afirma que o ato foi de legítima defesa, ocorrido após uma reação violenta dele.