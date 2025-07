Luiza Possi chama atenção ao ostentar corpo escultural na praia: ‘Maravilhosa’

A cantora Luiza Possi ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias

Luiza Possi agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de fotos esbanjando toda sua beleza natural durante uma viagem de férias em família.

A atriz está em Curaçao, uma ilha no Mar do Caribe, com o marido, Cris Gomes, e dos dois filhos, Lucca, de cinco anos, e Matteo, de três, e ostentou seu corpo sarada ao posar usando um biquíni roxo durante um passeio na praia.

Veja também:

Renata Frisson sensualiza com menor calcinha e divide ‘melões’ ao meio ao exibir bumbum empinado

Bella Campos aparece de biquíni moderninho corpão chama a atenção

Sofia Vergara posa de topless e causa alvoroço: “Espetáculo de mulher”

Ao dividir os registros em seu perfil, Luiza falou sobre os últimos dias no local paradisíaco. “A reta final chegou… nossa aventura em Curaçao está quase terminando. Foram dias intensos de sol, mar cristalino, boas risadas e momentos que vão ficar pra sempre na memória. Já estamos com o coração apertado, mas também abastecidos de histórias incríveis, novas amizades e uma energia que só esse lugar sabe oferecer. Obrigado, Curaçao, por tudo!”, escreveu a cantora na legenda.

Os internautas rasgaram elogios. “Que maravilha”, disse um seguidor. “Muito linda”, escreveu outra. “Maravilhosa demais”, comentou uma fã.

Na última semana, a famosa compartilhou fotos com a família durante a viagem e celebrou o momento de lazer. “Primeiro dia de férias com a minha família em Curaçao e preciso confessar uma coisa: não quero mais voltar! Esse lugar é simplesmente maravilhoso (…)”, confessou. Luiza Possi reforça importância da fé em nova fase “Sou só amor e gratidão por tudo o que está acontecendo na minha vida”. A frase é de Luiza Possi, que entra em uma nova fase na carreira como apresentadora do podcast Prosperidade 360. À frente da atração, a artista reforça a importância da fé em sua caminhada e não esconde a animação para seus novos projetos.

“A fé é completamente fundamental na minha vida, o pilar mais importante. Se não se tem fé, você não acredita, não sonha e não coloca energia no que faz”, começa Luiza Possi, em entrevista à Caras Brasil. “Desde que eu encontrei com Jesus, minha fé foi redobrada, e as coisas têm acontecido de uma maneira muito bonita e inédita”, acrescenta. Nesse movimento, a apresentadora entrega para o público seu novo podcast.