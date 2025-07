Bella Campos aparece de biquíni moderninho corpão chama a atenção

A intérprete de Maria de Fátima colecionou elogios em galeria de fotos

Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo, apareceu de biquíni neon, em um barco luxuoso com um grupo de amigos. Bronzeada, a global mostrou o corpão e colecionou elogios.

“Maravilhosa”, comentou Marina Ruy Barbosa. “Caraio, você venceu muito com essa acupuntura em alto mar, chérie”, disse Alice Wegmann. “Lindíssima”, “Abdômen trincado”, “Diva”, “Linda”, “A vilã mais bela que eu conheço”, “Gata”, “Só gente bonita”, “Muito linda”, foram alguns comentários.

Recentemente, a atriz foi novamente massacrada nas redes sociais. Os internautas não se convenceram muito do desempenho da atriz, quando protagonizou uma cena de barraco com Taís Araújo, a Raquel na trama.

Na sequência, finalmente a mãe de Maria de Fátima descobre as armações da filha. “Uma cena tão maravilhosa, mas essa Bella vem e estraga tudo”, “Como pode essa menina ser tão ruim”, “A Bella não entrega nada, infelizmente”, dispararam.

Bella Campos, em maio, recebeu nota zero da jornalista do Jornal O Globo, Anna Luiza Santiago. Na ocasião, vários artistas se solidarizaram com a atriz. “Nota zero para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo, cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake.”

Bella Campos. Foto: Reprodução/ Instagram

