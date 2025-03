Luiza Ambiel grava conteúdo adulto com ex de Andressa Urach e outra mulher

A influenciadora de conteúdo adulto gravou pornô com Cassiano Kylian e também com Katiuska

A ex-Banheira do Gugu Luiza Ambiel surpreendeu os fãs ao anunciar uma colaboração especial para a plataforma de conteúdo adulto Privacy. Desta vez, a musa dos anos 90 gravou conteúdo exclusivo ao lado de Cassiano Kylian, ex-namorado de Andressa Urach, e Katiuska, prometendo aos assinantes uma experiência diferenciada e cheia de sensualidade.

Com uma carreira marcada por sua icônica participação no quadro Banheira do Gugu, Luiza Ambiel tem investido cada vez mais em produções voltadas ao público adulto, explorando novas formas de se conectar com sua legião de admiradores.

