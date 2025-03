Modelo famosa por super bumbum de 138cm diz que é natural: “Não é Inteligência Artificial”

Gracie Bon mostrou comentários e rebateu críticas

A modelo panamenha Gracie Bon, de 28 anos, famosa por conta do seu “super quadril”, revelou nas redes sociais que seu bumbum de 138cm é natural.

Com mais de 10 milhões de seguidores, a criadora de conteúdo publicou um vídeo no qual aparece usando uma roupa colada com estampas de morangos, e revelou que muita gente pensa que suas curvas são “fruto da Inteligência Artificial”.

“Parem de dizer que eu sou uma inteligência artificial. Eu não sou uma inteligência artificial”, desabafou.

Gracie contou que muitas pessoas se passam por ela nas redes sociais e avisou que criou um Telegram para conversar com seus fãs e admiradores: “Tem muitos perfis falsos [mais de 20 páginas] fingindo ser eu. Se você quiser conversar com a minha versão real, eu estarei lá”, ressaltou.

“Corpo da mãe”

Em uma postagem recente, Gracie revelou que herdou o corpo curvilíneo da mãe.

“Este corpo herdei da minha mãe. Não entendo a obsessão das pessoas para que eu faça dieta. De quem é o bumbum? De quem é a barriga? Minha ou sua? Eu sou feliz comendo. Sou feliz sendo uma gordinha com curvas, estrias e celulites. As curvas não irão embora. São 100% heranças da minha mãe”, respondeu.

Gracie já relatou ter passado constrangimentos devido ao bumbum enorme. Em uma das vezes, ela não coube na poltrona do avião. Em outra, foi alvo de gordofobia na Disney.

“Estava na Disney, queria me divertir com meus irmãos, mas nosso dia foi arruinado por todas as pessoas que estavam fazendo isso e se divertindo com o tamanho do meu corpo. O pior é que eles ensinam os filhos a fazerem o mesmo. Eles ficavam tirando fotos minhas, me olhavam feio o tempo todo e ficavam rindo de mim”, lamentou.

Gracie Bon contou que seu bumbum de 138cm é natural e não fruto de IA – Foto: Reprodução/ Instagram@graciebon

