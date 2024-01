Luísa Sonza eleva a temperatura e ostenta “bumbum perfeito”

Cantora elevou a temperatura com várias fotos de biquíni

Em mais um post sobre suas férias, Luísa Sonza elevou a temperatura com um carrossel de fotos. Sempre com um biquíni fio-dental, a cantora ousou bastante e chamou atenção pelo corpo escultural. Assim, ela compartilhou um pouco da bela paisagem de uma das praias, mas o que roubou a cena mesmo foi o “bumbum perfeito” da artista, além da forma como vem se divertindo nos dias de descanso. As informações são do Tudo Pop.

De férias neste início de ano, Luísa Sonza viajou para a Costa Rica e vem curtindo os dias de sol por lá. Assim, com fotos ousadas e usando um biquíni todo preto, ela deixou clara sua personalidade ousada para 2024. Teve até zoom em foto do bumbum. Por outro lado, a cantora brincou com os fãs e afirmou que está em dias de descanso. Mas as cobranças pelo novo álbum vieram mesmo assim.

+ Renata Fan impressiona ao exibir corpaço nas Maldivas: “Lindíssima”

“Quando acabar as férias queremos as faixas bloqueadas disponíveis“, pediu um fã. “Você tem um álbum pra divulgar garota. Tem férias não, te amo“, brincou outro. “Luísa, quando voltar da suas férias, libera o clipe de Surreal, nós fãs imploramos“, solicitou um seguidor. “Não é o bonde, mas é uma maravilha“, elogiou mais uma.

LUISA SONZA OUSADA EM 2024!

Em uma nova personalidade para 2024, Luísa Sonza deixou claro que deseja viver momentos diferentes e especiais. Assim, a cantora começou o ano postando uma série de fotos que, segundo ela, não têm qualidade nenhuma. Porém, uma delas chamou atenção pela sensualidade da artista. Com uma calcinha vermelha à mostra, ela elevou a temperatura e ganhou elogios dos fãs.

+ 5 vezes em que Paolla Oliveira exibiu fotos sem filtro na internet

Ainda no carrossel de fotos, Luísa apareceu junto com a cantora Duda Beat. Assim, ambas se divertiram bastante em uma festa privada antes da virada do ano. Depois disso, Sonza se apresentou no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, e agradeceu o carinho da multidão de espectadores presentes na praia. “Dois milhões de pessoas cantando junto! 2024 é nosso! Obrigado por tanto, Rio“, escreveu ela.