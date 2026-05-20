Polícia Federal investiga fraude milionária contra a Caixa no Norte do ES

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro, com o objetivo de investigar uma suposta fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município.

De acordo com as investigações, uma empresa utilizava o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obter crédito bancário por meio da emissão de títulos sem comprovação de relação comercial legítima.

Os documentos eram vinculados a supostos compradores que, posteriormente, negaram qualquer negociação com a empresa investigada.

COMO O ESQUEMA FUNCIONAVA

Segundo a Polícia Federal, o esquema teria começado com operações realizadas dentro do limite de crédito disponibilizado regularmente pelo banco, dando aparência de legalidade às movimentações financeiras.

Em seguida, passaram a ser emitidas duplicatas sem circulação mercantil ou prestação de serviços correspondente. Os títulos eram descontados por meio do internet banking empresarial, com os valores sendo creditados diretamente na conta da empresa investigada.

Ainda conforme a PF, os boletos de cobrança não eram encaminhados aos supostos sacados, o que teria dificultado a identificação imediata da fraude.

FRAUDE FOI DESCOBERTA APÓS COBRANÇAS

O caso começou a ser descoberto após empresas procurarem a Caixa Econômica Federal relatando cobranças relacionadas a títulos que afirmavam desconhecer.

Durante as investigações, a Polícia Federal realizou oitivas, análises documentais e exames telemáticos. Os levantamentos permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários vinculados às operações investigadas, além de indícios da atuação dos suspeitos na rotina comercial, documental e financeira da empresa.

Os investigados poderão responder pelo crime de duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, cuja pena varia de dois a quatro anos de detenção, além de multa.

O QUE DIZ A CAIXA

Por meio de nota, a Caixa informou que colabora com os órgãos de segurança pública em investigações e operações de combate a fraudes e golpes. O banco destacou ainda que as informações relacionadas aos casos são sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes.

A instituição ressaltou também que monitora continuamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar movimentações suspeitas, além de contar com tecnologias e equipes especializadas para garantir a segurança de seus processos e canais de atendimento.

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