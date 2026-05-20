Connect with us

Regional

Polícia Federal investiga fraude milionária contra a Caixa no Norte do ES

Published

25 segundos ago

on

Foto: Polícia Federal/ Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro, com o objetivo de investigar uma suposta fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município.

De acordo com as investigações, uma empresa utilizava o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obter crédito bancário por meio da emissão de títulos sem comprovação de relação comercial legítima.

Os documentos eram vinculados a supostos compradores que, posteriormente, negaram qualquer negociação com a empresa investigada.

COMO O ESQUEMA FUNCIONAVA

Segundo a Polícia Federal, o esquema teria começado com operações realizadas dentro do limite de crédito disponibilizado regularmente pelo banco, dando aparência de legalidade às movimentações financeiras.

Em seguida, passaram a ser emitidas duplicatas sem circulação mercantil ou prestação de serviços correspondente. Os títulos eram descontados por meio do internet banking empresarial, com os valores sendo creditados diretamente na conta da empresa investigada.

Ainda conforme a PF, os boletos de cobrança não eram encaminhados aos supostos sacados, o que teria dificultado a identificação imediata da fraude.

FRAUDE FOI DESCOBERTA APÓS COBRANÇAS

O caso começou a ser descoberto após empresas procurarem a Caixa Econômica Federal relatando cobranças relacionadas a títulos que afirmavam desconhecer.

Durante as investigações, a Polícia Federal realizou oitivas, análises documentais e exames telemáticos. Os levantamentos permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários vinculados às operações investigadas, além de indícios da atuação dos suspeitos na rotina comercial, documental e financeira da empresa.

Os investigados poderão responder pelo crime de duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, cuja pena varia de dois a quatro anos de detenção, além de multa.

O QUE DIZ A CAIXA

Por meio de nota, a Caixa informou que colabora com os órgãos de segurança pública em investigações e operações de combate a fraudes e golpes. O banco destacou ainda que as informações relacionadas aos casos são sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes.

A instituição ressaltou também que monitora continuamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar movimentações suspeitas, além de contar com tecnologias e equipes especializadas para garantir a segurança de seus processos e canais de atendimento.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!

Comente Abaixo
Related Topics:
Regional25 segundos ago

Polícia Federal investiga fraude milionária contra a Caixa no Norte do ES

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro, com o objetivo de investigar uma suposta fraude...
Estadual4 minutos ago

Espírito Santo registra quase 2 mil casos de abuso sexual infantil em um ano

Os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo cresceram no período de um ano. Em 2025,...
Horóscopo2 dias ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 18/05/2026

O taurino é, acima de tudo, um amante dos prazeres. Seu ideal de felicidade consiste em comer bem, usar roupas...
Variedades3 dias ago

Gemer ajuda a atingir o orgasmo? Entenda a relação entre som e prazer

Fatores físicos e psicológicos explicam o fato de algumas pessoas sentirem mais prazer ao gemer durante o sexo Gemer durante...
Variedades3 dias ago

Bilionário que “não quer morrer” afirma ter o sêmen mais puro do mundo

Segundo o biohacker Bryan Johnson, ao contrário de “100% dos homens”, seu sêmen é totalmente livre de microplásticos Bryan Johnson, empresário...
Variedades3 dias ago

Fitsexuais | Tendência mistura corpo fitness e sexualidade; entenda

“Fitsexuais” buscam em corpos esculpidos novos padrões de atração, transformando o “shape” em requisito para o prazer O ambiente das...
Variedades3 dias ago

Ex-rabino deixa igreja para comandar “império da pornografia”

Solomon Friedman trocou a vida religiosa pelos bastidores do Pornhub; pelo envolvimento com pornografia, enfrenta críticas nas redes Durante anos, Solomon...
Versão Impressa2 meses ago

FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 meses ago

FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus4 dias ago

São Mateus reúne lideranças e reforça protagonismo político do Norte capixaba

Evento contou com a presença de Ricardo Ferraço, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil São Mateus foi palco, nesta...
São Mateus5 dias ago

Governo do Estado anuncia investimentos e entrega obras em São Mateus

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (15), em São Mateus, onde assinou convênios para obras de macrodrenagem,...
São Mateus5 dias ago

VÍDEO | Comerciante mata homem após assalto em São Mateus

Suspeito havia acabado de roubar o estabelecimento; dono da loja foi autuado em flagrante por homicídio Um vídeo mostra o...

Regional

Regional1 semana ago

Travessia da Balsa Cricaré volta a funcionar no Norte do ES

A travessia da Balsa Cricaré, que liga Guriri, em São Mateus, a Conceição da Barra, voltou a operar no Norte...
Regional1 semana ago

Caminhão com botijões de gás pega fogo na BR 101 no Norte do ES

Um caminhão carregado com botijões de gás de cozinha pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, na...
Regional1 semana ago

Criança de 5 anos morre afogada em represa de fazenda no ES

Joaquim Pereira Fernandes chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Afogamento ocorreu na tarde deste domingo (10) na localidade de...

Estadual

Estadual1 semana ago

Frente fria derruba temperaturas e muda o tempo no ES no início da semana

A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve provocar mudanças significativas no tempo no Espírito Santo ao...
Estadual1 semana ago

Samu abre concurso público no ES com salários de até R$ 13 mil

Seleção do Samu oferece vagas para níveis médio e superior, com plantões em escala 12×36 O Serviço de Atendimento Móvel de...
Estadual1 semana ago

Primeira onda de frio de 2026 provoca queda nas temperaturas e chuva no Espírito Santo

A primeira onda de frio de 2026 começa a atingir o Espírito Santo entre esta segunda-feira (11) e terça-feira (12),...

Nacional

Nacional3 dias ago

Mega-Sena | Prêmio acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 300 milhões

Veja os números sorteados: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30. Quina teve 136 apostas ganhadoras;...
Nacional6 dias ago

Tragédia de Mariana | Samarco reabre programa de indenização para vítimas

A mineradora Samarco anunciou a reabertura do Programa Indenizatório Definitivo (PID), destinado às vítimas da tragédia de Mariana, em Minas...
Nacional1 semana ago

Mega-Sena | Sorteios serão suspensos até concurso de 30 anos. Entenda

Sorteios da Mega-Sena serão suspensos por uma semana. Loteria volta com concurso especial de 30 anos, onde prêmio principal não...

Policial

Policial4 semanas ago

BR-101  | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari

Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Policial1 mês ago

Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo

Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Policial1 mês ago

Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia

Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento2 semanas ago

Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes

A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Entretenimento2 semanas ago

Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”

A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Entretenimento2 semanas ago

Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores

A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...

POLÍTICA

Política1 mês ago

Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação

Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Política1 mês ago

Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação

Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Política1 mês ago

Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais

A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...

Esportes

Esportes2 semanas ago

Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão

A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Esportes2 semanas ago

Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante

Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Esportes2 semanas ago

Inter vence o Fluminense no Beira-Rio e se afasta do Z4 do Brasileirão

O Sport Club Internacional conquistou uma vitória crucial na noite deste domingo ao bater o Fluminense Football Club por 2...

Mais Lidas da Semana