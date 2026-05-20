Regional
Polícia Federal investiga fraude milionária contra a Caixa no Norte do ES
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro, com o objetivo de investigar uma suposta fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município.
De acordo com as investigações, uma empresa utilizava o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obter crédito bancário por meio da emissão de títulos sem comprovação de relação comercial legítima.
Os documentos eram vinculados a supostos compradores que, posteriormente, negaram qualquer negociação com a empresa investigada.
COMO O ESQUEMA FUNCIONAVA
Segundo a Polícia Federal, o esquema teria começado com operações realizadas dentro do limite de crédito disponibilizado regularmente pelo banco, dando aparência de legalidade às movimentações financeiras.
Em seguida, passaram a ser emitidas duplicatas sem circulação mercantil ou prestação de serviços correspondente. Os títulos eram descontados por meio do internet banking empresarial, com os valores sendo creditados diretamente na conta da empresa investigada.
Ainda conforme a PF, os boletos de cobrança não eram encaminhados aos supostos sacados, o que teria dificultado a identificação imediata da fraude.
FRAUDE FOI DESCOBERTA APÓS COBRANÇAS
O caso começou a ser descoberto após empresas procurarem a Caixa Econômica Federal relatando cobranças relacionadas a títulos que afirmavam desconhecer.
Durante as investigações, a Polícia Federal realizou oitivas, análises documentais e exames telemáticos. Os levantamentos permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários vinculados às operações investigadas, além de indícios da atuação dos suspeitos na rotina comercial, documental e financeira da empresa.
Os investigados poderão responder pelo crime de duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, cuja pena varia de dois a quatro anos de detenção, além de multa.
O QUE DIZ A CAIXA
Por meio de nota, a Caixa informou que colabora com os órgãos de segurança pública em investigações e operações de combate a fraudes e golpes. O banco destacou ainda que as informações relacionadas aos casos são sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes.
A instituição ressaltou também que monitora continuamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar movimentações suspeitas, além de contar com tecnologias e equipes especializadas para garantir a segurança de seus processos e canais de atendimento.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Polícia Federal investiga fraude milionária contra a Caixa no Norte do ES
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro, com o objetivo de investigar uma suposta fraude...
Espírito Santo registra quase 2 mil casos de abuso sexual infantil em um ano
Os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo cresceram no período de um ano. Em 2025,...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 18/05/2026
O taurino é, acima de tudo, um amante dos prazeres. Seu ideal de felicidade consiste em comer bem, usar roupas...
Gemer ajuda a atingir o orgasmo? Entenda a relação entre som e prazer
Fatores físicos e psicológicos explicam o fato de algumas pessoas sentirem mais prazer ao gemer durante o sexo Gemer durante...
Bilionário que “não quer morrer” afirma ter o sêmen mais puro do mundo
Segundo o biohacker Bryan Johnson, ao contrário de “100% dos homens”, seu sêmen é totalmente livre de microplásticos Bryan Johnson, empresário...
Fitsexuais | Tendência mistura corpo fitness e sexualidade; entenda
“Fitsexuais” buscam em corpos esculpidos novos padrões de atração, transformando o “shape” em requisito para o prazer O ambiente das...
Ex-rabino deixa igreja para comandar “império da pornografia”
Solomon Friedman trocou a vida religiosa pelos bastidores do Pornhub; pelo envolvimento com pornografia, enfrenta críticas nas redes Durante anos, Solomon...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
São Mateus reúne lideranças e reforça protagonismo político do Norte capixaba
Evento contou com a presença de Ricardo Ferraço, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil São Mateus foi palco, nesta...
Governo do Estado anuncia investimentos e entrega obras em São Mateus
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (15), em São Mateus, onde assinou convênios para obras de macrodrenagem,...
VÍDEO | Comerciante mata homem após assalto em São Mateus
Suspeito havia acabado de roubar o estabelecimento; dono da loja foi autuado em flagrante por homicídio Um vídeo mostra o...
Regional
Travessia da Balsa Cricaré volta a funcionar no Norte do ES
A travessia da Balsa Cricaré, que liga Guriri, em São Mateus, a Conceição da Barra, voltou a operar no Norte...
Caminhão com botijões de gás pega fogo na BR 101 no Norte do ES
Um caminhão carregado com botijões de gás de cozinha pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, na...
Criança de 5 anos morre afogada em represa de fazenda no ES
Joaquim Pereira Fernandes chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Afogamento ocorreu na tarde deste domingo (10) na localidade de...
Estadual
Frente fria derruba temperaturas e muda o tempo no ES no início da semana
A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve provocar mudanças significativas no tempo no Espírito Santo ao...
Samu abre concurso público no ES com salários de até R$ 13 mil
Seleção do Samu oferece vagas para níveis médio e superior, com plantões em escala 12×36 O Serviço de Atendimento Móvel de...
Primeira onda de frio de 2026 provoca queda nas temperaturas e chuva no Espírito Santo
A primeira onda de frio de 2026 começa a atingir o Espírito Santo entre esta segunda-feira (11) e terça-feira (12),...
Nacional
Mega-Sena | Prêmio acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 300 milhões
Veja os números sorteados: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30. Quina teve 136 apostas ganhadoras;...
Tragédia de Mariana | Samarco reabre programa de indenização para vítimas
A mineradora Samarco anunciou a reabertura do Programa Indenizatório Definitivo (PID), destinado às vítimas da tragédia de Mariana, em Minas...
Mega-Sena | Sorteios serão suspensos até concurso de 30 anos. Entenda
Sorteios da Mega-Sena serão suspensos por uma semana. Loteria volta com concurso especial de 30 anos, onde prêmio principal não...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão
A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante
Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Inter vence o Fluminense no Beira-Rio e se afasta do Z4 do Brasileirão
O Sport Club Internacional conquistou uma vitória crucial na noite deste domingo ao bater o Fluminense Football Club por 2...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
VÍDEO | Comerciante mata homem após assalto em São Mateus
-
Nacional6 dias ago
Tragédia de Mariana | Samarco reabre programa de indenização para vítimas
-
Variedades3 dias ago
Ex-rabino deixa igreja para comandar “império da pornografia”
-
Variedades3 dias ago
Fitsexuais | Tendência mistura corpo fitness e sexualidade; entenda
-
Variedades3 dias ago
Bilionário que “não quer morrer” afirma ter o sêmen mais puro do mundo
-
Variedades3 dias ago
Gemer ajuda a atingir o orgasmo? Entenda a relação entre som e prazer
-
Horóscopo5 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 15/05/2026
-
São Mateus5 dias ago
Governo do Estado anuncia investimentos e entrega obras em São Mateus