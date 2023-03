Larissa Manoela usa biquíni branco cavadíssimo e abusa da sensualidade: ‘Linda demais’

Larissa Manoela aproveitou para celebrar o aniversário do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (01) e impressionou os seguidores do Instagram com uma sequência de cliques em que aparece curtindo seu lugar favorito: a praia!

Mostrando um pouco de sua vasta coleção de biquínis coloridos, a atriz caprichou enquanto posava bem à vontade nas mais belas vistas enquanto renovava o bronzeado. “Rio maravilhas! Muitos vivas”, escreveu a atriz, celebrando os 458 anos do Rio de Janeiro.

“Quase uma verdadeira carioca, essa mulher é linda demais”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “Não existe Larissa Manoela sem as praias do Rio de Janeiro”, exaltou uma internauta. “Linda do jeito que é, da cabeça aos pés”, elogiou uma fã da musa.

Abriu o jogo! Recentemente, Larissa Manoela impressionou os internautas ao falar sobre a suposta treta entre sua mãe após revelar que estava noiva do ator André Luiz Frambach. A musa afirmou em entrevista à Quem que sua família, no entanto, é a base de tudo.

“O que eu posso dizer é que estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, a gente aproveitar os momentos. O meu relacionamento é um relacionamento de muito respeito, muito carinho, de muito amor”, disse a atriz.

“A minha família é a minha base, meu porto seguro pra mim e, agora, pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou”, completou a musa.

(*Metropolitana FM)