Larissa Manoela aparece à vontade em ensaio de lingerie e sobe mais a calcinha: ‘No limite’

Larissa Manoela, influenciadora digital, atriz global e modelo, não deixou os fãs sem mais um ensaio de tirar o fôlego na tarde desta quarta-feira (01). A musa exibiu seu shape com uma lingerie preta e bem colada ao corpo.

“eu não me canso desse ensaio. Foto: @_jeffsegenreich_”, escreveu na legenda da publicação. Já no clique, Larissa Manoela aparece com uma roupa bem à vontade e completamente preta, enquanto aproveita para dar uma ajeitadinha na parte debaixo.

“Quem não deu zoom, é maluco”, brincou um fã no campo de comentários. “Meu sonho é conhecer esse mulherão, não dá”, afirmou mais um. “Linda, te amo”, se declarou nada mais, nada menos que André Luiz, o namorado da musa.

Larissa Manoela recolhe lixo na praia e desabafa: “Por um mundo melhor”

Durante entrevista cedida à revista Quem, Larissa Manoela comentou mais sobre a cena que ganhou manchetes no Brasil: a musa recolhendo lixos pelas praias do Rio de Janeiro.

“A manhã de praia de hoje foi diferente…teve mergulho mas teve sensibilidade e consciência! Estamos num período de festa e muita comemoração. Mas a gente deveria unir isso a preservação também. Impressionante que em pouco tempo, minha cunhada e eu caminhando pela área onde estávamos curtindo a praia conseguimos juntas encher 2 sacos de lixos com tudo que vcs puderem imaginar”, escreveu Larissa Manoela.

“Latas, garrafas, remédios, tampas, sacos…isso foi o que conseguimos, porque se fosse pra fazer toda a coleta do lixo dariam horas mais horas, juntaríamos quilos e mais quilos. Então esse post é pra você que tá aí se jogando no carnaval mas também gosta de curtir uma praia. Não jogue o seu lixo no chão!”, finalizou.

(*Metropolitana FM)