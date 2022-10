Larissa Manoela toma chuveirada na praia após renovar marquinha do biquíni: “corpaço”

A carioca tá on! Larissa Manoela aproveitou o sábado (15) para curtir um dia de praia no Rio de Janeiro com os amigos e, claro, seu namorado, o ator André Luiz Frambach. A atriz encantou ao compartilhar uma sequência de fotos do dia ensolarado em seu Instagram e chocou os internautas com sua ótima forma física curtindo a praia!

Com um biquíni estampado que marcou ainda mais o bronzeado da artista, Larissa foi clicada tomando uma chuveirada após curtir o mar e o solzão. A musa ostentou seu corpão escultural e colecionou momentos apaixonantes que renderam diversos elogios dos fãs.

“Sereia”, elogiou ninguém menos que a atriz Juliana Paes nos comentários da publicação. “Uma verdadeira princesa da Disney passando na sua telinha”, brincou outra fã da artista, exaltando sua beleza. “As definições de perfeição foram atualizadas com sucesso”, exaltou outra seguidora. Confira as fotos compartilhadas pela atriz:

André Frambach fala sobre futuro do relacionamento com Larissa Manoela: “Sempre quis ser pai”

O amor está no ar! Recentemente, o ator André Luiz Frambach abriu o jogo sobre seu relacionamento com Larissa Manoela e falou sobre os planos para o futuro do casal. O ator explicou como voltou a se aproximar da atriz após as gravações do filme “Modo Avião” e comentou sobre o reencontro dos dois em entrevista à Quem.

“A gente se conheceu em Modo Avião. Mas ambos estávamos namorando e fomos muito profissionais. Ficamos amigos. Quase dois anos depois, a gente se reencontrou. A gente estava solteiro e se envolveu. Foi um começo conturbado. Todos os holofotes voltados para a nossa relação… A gente viu que se aquilo fosse em frente do jeito que estava, a gente ia acabar se machucando. Resolvemos dar um passo atrás e voltar a ser só amigos”, comentou o ator.

André explicou que os dois se reencontraram após um tempo: “Temos muitos amigos em comum e, depois de um tempo, nos envolvemos novamente. Mas, desta vez, tivemos cuidado para não cometer os mesmos erros de antes. Talvez, se não tivéssemos terminado naquele momento, não estaríamos juntos agora. Por isso que dizemos que quando é para ser, é”.

“Somos almas gêmeas. Já namoramos muito, nos entregamos muito e tomamos muito na cabeça. Temos referências muito parecidas. Nós dois começamos a atuar quando criança, temos pais que se casaram jovens e que têm uma união de décadas de muito amor, gostamos muito de ficar com as nossas famílias e temos o sonho de construir uma família. Eu sempre quis ser pai e ela sempre quis ser mãe. Também queremos ser artistas gigantes e conquistar o mundo”, refletiu o ator.

