Juliana Caetano é clicada na cozinha e calcinha atolada no bumbum enlouquece a web

Juliana Caetano, do Bonde do Forró, influenciadora digital e produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, mostrou como gosta de cozinhar em sua casa na tarde desta quinta-feira (29). As informações são da Metropolitana FM.

“Alguém aí cozinha?”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano apareceu de calcinha e sutiã preto e impressionou a galera ao dar uma empinada chamativa e colocar a língua para fora. Claro, não demorou nada para que a musa recebesse milhares de declarações no campo de comentários.

“Eu sei cozinhar, me convida que podemos jantar sem gastar nada”, afirmou um seguidor no campo de comentários. “Coloca ela no MasterChef que vai bombar”, disse outro, com emojis de coração ao lado.

Mãe de Juliana Caetano pede para cantora sair das plataformas adultas

É o fim? Durante entrevista cedida ao UOL, Juliana Caetano revelou que sua mãe pediu que ela saísse das plataformas por assinatura. Segundo a cantora, ela não gosta nada dos vídeos.

“Todo dia minha mãe manda mensagem: ‘Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?’ Falo: ‘Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso’”, escreveu na legenda da publicação.

“Mas é bem complicado, meu Deus do céu, cidade pequena, tem algumas pessoas que agem na maldade, pega o vídeo e mostra pro meu pai: ‘Olha aqui, essa aqui é a tua filha, a Juliana?’ Já aconteceu isso várias vezes’”, finalizou.