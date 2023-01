Juliana Caetano ajoelha e bumbum fica à mostra sem calcinha: “Delícia”

Por essa ninguém esperava! Juliana Caetano, do Bonde do Forró, resolveu chocar os seguidores do Instagram em pleno domingão (22) ao divulgar um novo registro que levou os internautas à loucura, afinal, ela nunca decepciona com as fotos mais ousadas das redes sociais!

+

A morena aproveitou a vista lindíssima de sua janela e não deixou de posar bem à vontade com um look chamativo, mas que não deixou de evidenciar ainda mais o corpão de milhões da cantora, que sempre brinca com o coração de seus seguidores. “Alguém aí pra me dar um oi?”, pediu a musa na legenda.

+

“Que lugar lindo para curtir a natureza com você”, disparou um seguidor nos comentários da publicação, tentando a sorte com o coração da artista. “Essa mulher sempre me deixa babando”, afirmou outro fã da morena. “Que paisagem linda e eu não estou falando da vista, não”, brincou um internauta.

Juliana Caetano revela pedidos bizarros de seus fãs nas plataformas de conteúdo adulto: “Inusitado”

Abriu o jogo! Recentemente, a cantora Juliana Caetano falou sobre os pedidos bizarros que recebe de seus fãs nas plataformas de conteúdo adulto. Em entrevista à Quem, a morena afirmou que já recebeu propostas inusitadas, mas que não chegou a aceitar nenhuma das duas por dinheiro.

+

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, explicou Juliana Caetano.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

A cantora ainda revelou que um de seus fãs queria comprar um absorvente usado: “O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”.

(*Metropolitana FM)