Juliana Bonde tenta gravar vídeo e deixa roupão cair ao abrir as pernas: “Delícia”

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e musa de nossos corações, compartilhou um Stories em seu Instagram oficial em que aparece abrindo o seu roupão branco e com um biquíni rosa.

“Faça uma pergunta, amor”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Juliana Bonde aparece abrindo o seu roupão branco, enquanto deixa os fãs darem uma conferida em seu biquíni rosa e fio-dental. Atualmente, a musa já conta com nada mais, nada menos que mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

“Eu ainda acho que essa mulher é a mais linda desse mundo”, disse um fã no campo de comentários. “Sério, eu queria demais ter esse corpão e autoestima”, brincou mais uma, com diversos emojis de coração ao lado.

Durante entrevista cedida ao site ‘Observatório dos Famosos’, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, revelou o que respondeu para um seguidor que havia questionado se ela ‘liberava a rosca’.

“Olha, uma boa esposa, uma boa mulher, tem que alimentar bem o marido, tratar dele bem, pra ele comer bem. Então se ela está com vontade de comer rosca, compra ou faz pra ele”, disse Juliana Caetano.

“Misericórdia! Chega a me arrepiei aqui, só de imaginar a dor que é dar o toba. Pra que é que alguém vai querer o toba, tirar o toba e dar pra alguém? Nossa não! Alguém aí já viu alguém sem o toba?”, finalizou.

(*Metropolitana FM)