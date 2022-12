Gracyanne Barbosa faz agachamento com legging entrando e quase rasgando nas partes íntimas

Dia de muito treino! Gracyanne Barbosa, musa fitness e influenciadora digital, compartilhou alguns cliques de seu treino e deixou os fãs enlouquecidos nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (15).

“Dia de malhar”, afirmou a musa na legenda da publicação. Já nas fotos, Gracyanne Barbosa surge realizando o treino de agachamento, enquanto deixa os fãs babando com toda a sua boa forma e shape trincado. Atualmente, a musa fitness já conta com mais de 10,8 milhões de seguidores em seu Instagram oficial.

“Sempre dando o melhor no q faz com conteúdos super úteis e criativos vc é luz”, apontou uma fã no campo de comentários. “Eu to impressionado com esse corpo, meu deus”, disse outro.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Gracyanne Barbosa deixou os fãs chocados ao comentar com mais detalhes como consegue ter tanta flexibilidade e ainda quebrou alguns mitos.

“Pensam que quem te corpo volumoso não é flexível, é uma das coisas que mais escuto todos os dias. A idade e os músculos dificultam um pouco, mas a flexibilidade pode e deve ser trabalhada”, disse Gracyanne Barbosa.

“Como tudo na vida, é preciso querer, foto, persistência, paciência e força mental. Assim vejo os meus resultados. O segredo é trabalhar aos poucos e com frequência”, finalizou.

